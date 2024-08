Les enfants peuvent hériter des symptômes de vieillissement précoce des parents abusant de l'alcool

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, les enfants héritent d'un dysfonctionnement de leurs mitochondries résultant de la toxicomanie de leurs parents.

Ce dysfonctionnement fait que ces personnes présentent des signes précoces de maladies liées à l'âge alors qu'ils sont encore considérés comme jeunes, en général vers la quarantaine.

"Plus vous ferez d'efforts, en tant que futur parent, pour adopter un état d'esprit et un mode de vie sains, plus vous aurez d'effets significatifs sur la santé de votre enfant, à la fois dès la naissance et jusque dans la vingtaine ou la quarantaine", d’après les auteurs.

"Bien que les modifications néfastes de la morphologie et de la fonction mitochondriales soient des symptômes largement décrits de l'exposition à l'alcool chez le fœtus, aucune cohorte n'a suivi ces déficits mitochondriaux jusqu'à l'âge adulte ni déterminé s'ils prédisposent les personnes atteintes de troubles causés par l'alcoolisation fœtale à un vieillissement biologique accéléré", ont indiqué des chercheurs de la Texas A&M University (États-Unis). C’est pourquoi ils ont décidé de mener une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Aging and Disease.

Dans le cadre des recherches, l’équipe a réalisé des expériences sur des souris afin de comparer les marqueurs de sénescence cellulaire et les résultats liés à l'âge induits par l'exposition à l'alcool de la mère, du père et des deux parents. Pour rappel, la sénescence est un marqueur clé du vieillissement, en particulier dans le cerveau, où elle entraîne un dysfonctionnement cognitif et des problèmes de mémoire. Dans le détail, cette condition biologique, qui se développe en vieillissant, se produit lorsque les cellules ralentissent et arrêtent de se diviser, limitant la capacité du corps à remplacer les cellules qui se détériorent.

Syndrome d'alcoolisme fœtal : la sénescence, un symptôme précoce du vieillissement chez les enfants

Les auteurs ont constaté que même au milieu de la vie, les descendants adultes de parents exposés à l'alcool présentaient des augmentations significatives des marqueurs de la sénescence cellulaire prématurée induite par le stress dans le cerveau et le foie, y compris une régulation à la hausse des protéines inhibitrices du cycle cellulaire et une activité accrue de la β-galactosidase associée à la sénescence. En clair, la sénescence est aussi l'un des symptômes précoces du vieillissement que la progéniture peut hériter de parents qui abusent de l'alcool.

Autre constat : chez les descendants mâles, l’équipe a observé une augmentation de la graisse dans le foie, ce qui crée du tissu cicatriciel. "Si les deux parents ont un problème d'abus d'alcool, cela peut avoir un effet aggravant sur la progéniture mâle, ce qui les rend encore plus susceptibles de développer une maladie du foie", a expliqué Michael Golding, auteur de l’étude.

"L’état de santé général des deux parents avant la grossesse est essentiel pour la santé de la progéniture"

Dans les conclusions, les scientifiques soulignent que la consommation chronique d'alcool par les parents entraîne un dysfonctionnement mitochondrial durable chez les descendants. "La santé des parents avant la conception, c'est-à-dire l'état de santé général des deux parents avant la grossesse, est essentielle pour la santé de la progéniture. Plus vous ferez d'efforts, en tant que futur parent, pour adopter un état d'esprit et un mode de vie sains, plus vous aurez d'effets significatifs sur la santé de votre enfant, à la fois dès la naissance et jusque dans la vingtaine ou la quarantaine", a déclaré le chercheur.