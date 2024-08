Concentration, stress : le skateboard est bénéfique pour la santé mentale des jeunes femmes

L'ESSENTIEL Une étude britannique démontre que la pratique du skateboard par les jeunes femmes contribue à leur santé mentale de plusieurs manières.

L'acceptation de leur corps et la créativité physique fluide jouent un rôle central dans cette relation.

Les filles qui pratiquent cette discipline ensemble sont plus capables d’expérimenter la joie et le calme d'une pratique du skateboard communautaire.

"Le skateboard est un sport populaire qui, bien que traditionnellement dominé par les hommes, est de plus en plus pratiqué par les filles et les jeunes femmes. Cette hausse de la participation des jeunes femmes à un sport traditionnellement masculin nous a amenés à étudier les expériences vécues par les filles et les jeunes femmes pratiquant le skateboard", ont écrit des chercheurs l’université de Nottingham Trent (Angleterre) dans une étude publiée dans la revue International Review for the Sociology of Sport.

Dans le cadre des travaux, l’équipe a recruté 48 skateuses, âgées de 8 à 27 ans, de capacités variées et pratiquant une gamme d'approches et de styles, dans des espaces de skateboard en milieu urbain et rural afin de déterminer les bienfaits de cette discipline sur la santé mentale. Les jeunes femmes ont été interrogées sur la manière dont ce sport contribue à leur bien-être. Les questions ont porté sur les aspects de la liberté et du plaisir, de la concentration et de la fluidité, des bienfaits directs pour la santé mentale, de la connectivité sociale, de l'autocompassion corporelle et de la santé physique.

La confiance mentale et corporelle contribue à la santé mentale des skateuses

Selon les résultats, la plupart des participantes sondées ont répondu qu'elles bénéficiaient d’un large éventail d'avantages découlant de la pratique du skateboard. Dans le détail, elles ont parlé du plaisir et de l'exaltation du sport, notamment en ce qui concerne la montée d'adrénaline, et du sentiment de liberté physique qui accompagne la confiance sur la planche.

En plus de leur enthousiasme, les volontaires ont également évoqué le fait que la concentration, la fluidité dans les mouvements et l’immersion, qui sont nécessaires pour le skateboard, leur procurent un sentiment de bien-être et de calme. Cela leur a également permis d’être dans le moment présent sans pensées intrusives, ce qui leur a aidé à échapper aux événements difficiles de la vie. Cette concentration profonde était également liée à la compassion et à la confiance envers le corps.

Plusieurs jeunes femmes ont parlé des aspects performatifs et compétitifs du skateboard et se sont consciemment éloignées du désir constant de s’améliorer pour éviter tout stress.

"J’espère que la philosophie dans le milieu du skateboard perdurera et encouragera davantage de jeunes femmes" à en faire

Si certaines trouvent plus difficile de devenir membres à part entière des groupes de skateboard locaux, d’autres ont bénéficié de l’adoption et la participation accrue du skateboard par les jeunes femmes, trouvant des groupes dominés par les filles ou des sessions régulières entre femmes et filles dans des skateparks. Elles "ont particulièrement bénéficié de la joie, du calme et de la reconnaissance mutuelle de partager leurs expériences de skateboard avec des amis, et ont même parlé de trouver des groupes loin de leur ville et de leur pays d’origine".

"Le skateboard est souvent perçu comme une activité risquée et dominée par les hommes, mais il a le potentiel de favoriser une meilleure santé physique et mentale chez les jeunes femmes et les filles. (…) J’espère que la philosophie, mettant en avant le soutien et l’encouragement mutuels présents dans le milieu du skateboard, perdurera et encouragera davantage de jeunes femmes à faire du skate afin qu’elles puissent expérimenter la confiance en leur corps, l’interconnexion sociale et l’excitation, la joie et le calme du skateboard", a conclu Carrie Paechter, auteure principale des recherches.