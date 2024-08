Vous essayez de limiter vos calories ? Évitez de manger vos chips avec de la sauce !

L'ESSENTIEL Dans une étude, le fait de servir une sauce avec des chips a conduit à une vitesse de consommation plus rapide et à une plus grande taille de bouchée de la collation totale.

L'apport calorique d'une collation à base de chips au goût ranch était 77 % plus élevé lorsqu'elle était servie avec une sauce.

"L’ajout de sauce aux chips peut aussi augmenter considérablement l'apport énergétique global sans que les gens ne s'en rendent compte", selon les chercheurs.

Houmous, guacamole, tapenade, sauce salsa ou au fromage… Lors des apéritifs, ces différents dips sont souvent accompagnés de snacks salés, comme des chips. "Ces sources de lubrification orale exogène (le fait de tremper les aliments salés dans une sauce) facilitent le traitement oral, ce qui a été démontré comme influençant l'apport alimentaire. Cependant, peu de recherches ont directement évalué comment la lubrification orale exogène affecte l'apport aigu, en particulier pendant le grignotage", ont indiqué des chercheurs de l’université d'État de Pennsylvanie (États-Unis).

Un apport calorique supérieur de 77 % lorsque les chips sont trempés dans la sauce

C’est pourquoi dans une étude, publiée Food Quality and Preference, ils ont examiné comment le comportement alimentaire change lorsque les personnes se voient servir des sauces avec un snack salé. Pour mener à bien leurs travaux, l’équipe a recruté 46 adultes. Lors de deux visites au centre d’évaluation sensorielle, on leur a servi 70 grammes de chips au goût ranch, soit environ 2,5 portions, avec ou sans 95 g de sauce ranch. Les participants ont mangé autant qu’ils le voulaient. Leur consommation a été mesurée et toutes les séances de repas ont été enregistrées par vidéo et annotées pour le nombre de bouchées et le temps d’alimentation active. Les auteurs ont utilisé ces informations pour calculer des mesures de "microstructure alimentaire", notamment la vitesse d’alimentation et la taille des bouchées.

Selon les résultats, les participants ont consommé 345 calories de chips et de sauce ranch contre 195 calories de chips seules en moyenne. Le fait de tremper les chips dans la sauce ranch a donné lieu à un apport calorique supérieur de 77 % et à un rythme de consommation total plus rapide par rapport au fait de ne pas tremper les chips dans la sauce. Cependant, aucune différence n'a été observée dans la consommation de chips. D’après les auteurs, la plus grande consommation résultant de l'inclusion de la sauce peut avoir été facilitée par une plus grande taille totale de la bouchée de collation, par opposition à une vitesse de consommation plus rapide de chips.

"L'ajout de sauce aux chips peut augmenter considérablement l'apport énergétique global"

"Le plus frappant, c’est que les personnes n'ont pas mangé moins de chips lorsque la sauce était disponible, elles ont mangé la même quantité de chips, plus la sauce. Cette absence de compensation signifie que l'ajout de sauce aux chips peut augmenter considérablement l'apport énergétique global sans que les gens ne s'en rendent compte", a expliqué John Hayes, auteur principal des travaux. "Cette recherche ouvre de nouvelles voies pour explorer la façon dont les propriétés physiques des aliments peuvent influencer nos comportements alimentaires et, en fin de compte, notre consommation d'énergie", a-t-il conclu.