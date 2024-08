Pour protéger votre cœur et vos reins, mangez plus de fruits et légumes

L'ESSENTIEL L'étude montre que la consommation de fruits et légumes ainsi que le bicarbonate de sodium améliorent la santé rénale.

En revanche, seuls les fruits et légumes réduisent la tension artérielle et les risques de maladie cardiovasculaire.

Les chercheurs estiment que les fruits et légumes devraient constituer un traitement « fondamental » pour les patients souffrant d'hypertension.

Le traitement de l’hypertension peut mettre à mal la santé rénale. Pour contrecarrer cet effet indésirable, mais aussi faire baisser la tension artérielle et réduire les risques cardiovasculaires, il faut faire des fruits et des légumes les stars de votre alimentation. Voici la conclusion d’une nouvelle étude parue dans la revue The American Journal of Medicine, le 5 août 2024.

Les régimes riches en végétaux réduisent la tension et protègent les reins

Pour déterminer l’effet d’une alimentation riche en fruits et en légumes - à l’exemple du régime DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) ou encore de la cuisine méditerranéenne – sur les reins, les chercheurs ont suivi 153 patients ayant de l’hypertension et de taux élevés d'albumine dans les urines (marqueur de troubles rénaux) pendant cinq ans. Ces derniers ont été répartis en trois groupes. Les participants du premier devaient ajouter 2 à 4 tasses de fruits et légumes supplémentaires à leur alimentation. Dans le deuxième groupe, les volontaires prenaient du bicarbonate de sodium (anciennement appelé bicarbonate de soude), produit connu pour réduire le taux d’acide dans le sang, un facteur de souffrance rénale. Les patients restants recevaient les soins médicaux standard pour leurs troubles.

Les résultats des analyses menées au terme des cinq années d’étude montrent que manger des fruits et des légumes ainsi que le bicarbonate de sodium ont amélioré la santé rénale. En revanche, seule l’alimentation riche en végétaux a fait diminuer la tension artérielle et réduit les risques cardiovasculaires.

"Il est important de noter que les fruits et légumes ont obtenu ces deux derniers avantages avec des doses plus faibles de médicaments utilisés pour abaisser la tension artérielle et réduire le risque de maladies cardiovasculaires", ajoute le co-auteur Dr Maninder Kahlon de Dell Medical School – The University of Texas at Austin, dans un communiqué.

Les fruits et légumes sont "fondamentaux" pour la santé cardiaque et rénale

Ces résultats confortent la recommandation des chercheurs selon laquelle "les fruits et légumes devraient constituer un traitement « fondamental » pour les patients souffrant d'hypertension". Ils remarquent que cette consigne aide à atteindre trois objectifs : amélioration de la santé rénale, baisse de la tension artérielle et réduction du risque de maladie cardiovasculaire. Et cela, avec des doses de médicaments plus faibles.

Ils déplorent ainsi que de nombreux médecins commencent le traitement de l'hypertension avec des médicaments, puis ajoutent des stratégies nutritionnelles si la pression artérielle n'est pas correctement contrôlée.

"Les interventions diététiques pour la gestion des maladies chroniques ne sont souvent pas recommandées et encore moins souvent exécutées en raison des nombreux défis à relever pour amener les patients à les mettre en œuvre. Néanmoins, elles sont efficaces et, dans ce cas, elles protègent les reins et le système cardiovasculaire. Nous devons intensifier nos efforts pour les intégrer dans la prise en charge des patients et, plus largement, rendre une alimentation saine plus accessible aux populations présentant un risque accru de maladies rénales et cardiovasculaires", conclut l’auteur principal de l’étude, Dr Donald E. Wesson de Dell Medical School – The University of Texas at Austin.