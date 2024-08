Peut-on prendre des antidépresseurs ou des anxiolytiques pendant la grossesse ?

L'ESSENTIEL Le Centre de Référence sur les Agents Tératogènes (CRAT) est le site de référence pour trouver toutes les informations concernant la prise de médicaments pendant la grossesse.

La grossesse est souvent perçue comme un moment de bonheur et de plénitude. Pourtant, pour de nombreuses femmes, elle peut être marquée par des épisodes de dépression ou d'anxiété. La question de la prise de médicaments antidépresseurs ou anxiolytiques pendant cette période est alors délicate.

Se renseigner sur les recommandations du CRAT

Certains antidépresseurs et anxiolytiques peuvent ainsi être utilisés durant la grossesse, selon bien sûr l'état de santé de la femme et ses symptômes.

Par exemple, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) comme la sertraline ou la paroxétine, ont été bien évalués en cours de grossesse et sont considérés comme sûrs. Si un anxiolytique est nécessaire, on préférera si possible, quel que soit le terme de la grossesse, l’hydroxyzine ou l’oxazépam. Cependant, chaque situation est unique, et il est crucial que la décision soit prise en concertation avec son professionnel de santé, médecin ou sage-femme.

Privilégier un suivi médical régulier

En effet, la grossesse est une période très personnelle qui peut influencer l'état émotionnel de différentes manières. Pour certaines femmes, les changements physiologiques et hormonaux peuvent améliorer l'anxiété et la dépression et nécessiter une diminution des posologies. Pour celles dont les symptômes seraient augmentés pendant cette période, une réévaluation régulière permet d'adapter au mieux les médicaments.

Trouver du soutien et de l'écoute

La stigmatisation et la pression sociale peuvent peser lourd sur les futures mères souffrant d'anxiété et de dépression. Il est donc primordial de trouver du soutien et du réconfort à travers des groupes de soutien pour femmes enceintes par exemple ou auprès de son psychothérapeute.

