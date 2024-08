Votre prénom influence l’apparence de votre visage

L'ESSENTIEL À l'aide de tests de perception humaine et de l'apprentissage automatique, des scientifiques israéliens ont constaté que les visages des adultes peuvent correspondre à leurs prénoms avec plus de précision que le hasard.

Cet effet ne se retrouve pas sur les visages des enfants, ce qui suggère que la congruence entre le visage et le nom se développe au fur et à mesure que les personnes vieillissent et qu'elle n'est pas présente dès la naissance.

La "prophétie auto-réalisatrice" étudiée par les chercheurs met en évidence la façon dont les attentes sociales peuvent subtilement façonner l'apparence physique.

"Notre prénom est une étiquette sociale qui nous est associée dès le début de la vie", selon des chercheurs de l’université hébraïque de Jérusalem (Israël). Dans une récente étude, ils se sont intéressés à une "prophétie auto-réalisatrice", qui met en évidence la façon dont les attentes sociales peuvent subtilement façonner l'apparence physique. "En nous appuyant sur l’effet de correspondance visage-nom, qui démontre une capacité à faire correspondre les noms des adultes à leurs visages, nous avons émis l’hypothèse que les individus ressembleraient à leur stéréotype social à l’âge adulte, mais pas dans l’enfance", peut-on lire dans les travaux publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Le visage d’une personne évoluerait pour correspondre à son prénom

Pour vérifier cette théorie, l’équipe a demandé à des enfants et des adultes de faire correspondre les visages et les prénoms d’enfants et d’adultes. D’après les résultats, les participants ont réussi à associer avec précision les visages des adultes à leurs prénoms au-delà des niveaux de hasard. En revanche, lorsqu’il s’agissait des visages et des prénoms des enfants, les volontaires étaient incapables de faire des associations précises. "Cette divergence signifie un processus de développement par lequel les individus acquièrent une congruence visage-nom à mesure qu’ils grandissent."

En complément de cette expérience, les auteurs ont utilisé des algorithmes d'apprentissage automatique pour traiter les données d’images faciales. Ils ont constaté que les caractéristiques faciales d’adultes portant le même prénom étaient plus similaires entre elles qu’à celles d’adultes portant des prénoms différents. Cette similitude faciale basée sur le prénom n'a pas été observée chez les enfants. "De plus, l’effet de correspondance visage-nom était évident pour les adultes, mais pas pour les visages d’enfants artificiellement vieillis pour ressembler à des adultes", ont précisé les scientifiques.

Une "prophétie auto-réalisatrice" influencée par des facteurs sociaux

Selon eux, ces données suggèrent que les caractéristiques associées aux stéréotypes ne sont pas nécessairement innées mais peuvent se développer par le biais de cette prophétie auto-réalisatrice, qui met ainsi en évidence l'impact profond des facteurs sociaux. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement les mécanismes à l'origine de cet effet de correspondance visage-nom et ses implications plus larges.