Les personnes au visage expressif sont plus appréciées

L'ESSENTIEL Les personnes ayant un visage plus expressif, étaient plus appréciés, perçus comme plus agréables.

Ils réussissaient également mieux à négocier et à nouer des relations.

Cela "peut expliquer pourquoi les humains ont développé une expression faciale plus complexe que toute autre espèce, elle nous aide à mieux naviguer dans le monde social", selon les auteurs.

Êtes-vous un livre ouvert, votre visage exprimant la moindre émotion, ou plutôt un visage stoïque et impassible ? Des chercheurs de l'université de Nottingham Trent affirment que les personnes dont le visage est plus expressif sont perçues comme plus sympathiques et réussissent mieux dans la vie sociale. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont effectué une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Scientific Reports.

Évaluer les émotions et les expressions faciales

Dans le cadre de leurs travaux, les scientifiques ont mené une première expérience au cours de laquelle ils ont interagi en visioconférence avec 52 personnes et ont enregistré l’échange pour analyser leurs réactions et expressions naturelles au cours de divers scénarios de la vie quotidienne. Les conversations portaient sur une série de comportements, notamment l'écoute, l'humour, l'embarras et le conflit. Pour tester la capacité à ne pas avoir d'expression faciale, les participants ont été invités à garder un visage immobile alors que leur partenaire essayait de les faire bouger.

Ensuite, les mêmes adultes ont enregistré de courtes séquences vidéo de leur visage pendant qu'elles essayaient d'atteindre des objectifs sociaux, tels que paraître amical, paraître menaçant et être en désaccord sans être détesté. Plus de 170 personnes ont ensuite visionné des extraits d'une sélection d'appels vidéo et d'enregistrements et ont été invitées à évaluer les émotions et les expressions transmises afin de déterminer dans quelle mesure le volontaire était expressif et sympathique.

Lors d’une deuxième expérience, l’équipe a procédé à une analyse de conversations vidéo non scénarisées entre 1.456 inconnus au cours desquelles les interlocuteurs ont évalué leur degré d'appréciation mutuelle. "Les indices d’expression faciale ont été extraits à l'aide d'une analyse automatisée du système de codage des actions faciales, et les mesures de la personnalité et des impressions du partenaire ont été obtenues par auto-évaluation."

Les personnes au visage expressif sont plus agréables et réussissent mieux sur le plan social

D’après les résultats, le fait d’avoir un visage expressif est liée à des résultats sociaux positifs. Dans le détail, les participants de la première expérience, qui étaient plus expressifs sur le plan facial, étaient plus appréciés, perçus comme plus agréables et réussissaient mieux à négocier et à nouer des relations.

"L’expression faciale pourrait également jouer un rôle important dans la résolution des conflits", a déclaré Eithne Kavanagh, qui a dirigé les travaux. "Cette recherche est importante en termes d’évolution car elle peut expliquer pourquoi les humains ont développé une expression faciale plus complexe que toute autre espèce, elle nous aide à créer des liens plus forts et à mieux naviguer dans le monde social", a ajouté Bridget Waller, co-auteur de l’étude.