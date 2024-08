Pique-nique : les bons gestes pour éviter l'intoxication alimentaire

L'ESSENTIEL L’intoxication alimentaire survient lors de la consommation d’un ou plusieurs aliments contaminés par une bactérie telle que E. coli, la salmonelle ou Listeria.

La chaleur favorise la prolifération de ces bactéries responsables des intoxications alimentaires.

Des pédiatres américains ont partagé plusieurs conseils pour éviter que les pique-niques deviennent un lieu propice à la prolifération de ces bactéries.

Que cela dans un parc par recherche de fraîcheur, à la plage par envie de dépaysement ou sur la route des vacances par souci d’économie d’argent et de temps…. l’été est propice aux pique-niques… mais attention, la chaleur favorise aussi la prolifération des bactéries (Salmonelle, E. coli, etc) responsables des intoxications alimentaires.

L’American Academy of Pediatrics (AAP) a rappelé les bons gestes à avoir afin que les repas en extérieur pour éviter les intoxications alimentaires pendant l’été.

Pique-nique : attention à la préparation et la propreté

L’intoxication alimentaire survient lors de la consommation d’un ou plusieurs aliments porteurs d’une bactérie telle que E. coli, la salmonelle ou Listeria. "Cela peut se produire n’importe où, depuis la récolte et la transformation des aliments jusqu’à nos propres cuisines, si les aliments ne sont pas manipulés ou cuits correctement", rappellent les experts de l’AAP sur leur site.

Ainsi, il est nécessaire de prendre des précautions dès la préparation du pique-nique alors que vous êtes encore à la maison. Le mot d’ordre est propreté. "Lavez-vous les mains avant de cuisiner et nettoyez toutes les surfaces où les aliments seront préparés et servis (à la maison et lorsque vous êtes dehors)", précise l’organisation. Les glacières, les contenants, les ustensiles du pique-nique doivent être nettoyés avant leur utilisation. Par ailleurs, il ne faut pas oublier de laver à l'eau savonneuse les assiettes et les ustensiles qui ont contenu ou touché des aliments crus avant de les réutiliser lors du repas.

Il est préférable également de rincer et de bien sécher les fruits et légumes qui se mangent crus avant de quitter le domicile.

Si les barbecues sont autorisés dans les lieux où vous pique-niquez, nettoyez le gril avec une boule de papier d'aluminium ou une brosse en nylon. "Essayez d'éviter les brosses métalliques pour gril, qui présentent un risque de blessure lorsque les brins de brosse métallique égarés collent aux aliments et sont avalés", prévient l’AAP.

Intoxication alimentaire et pique-nique : gardez la glacière à l’ombre

Pour éviter les contaminations ou les “coups de chaud” aux aliments sensibles pendant le pique-nique, l’organisation conseille d’utiliser des glacières distinctes en fonction de la température et du type d'aliment ou de boisson. Par exemple, les produits crus ne doivent pas être placés avec de la nourriture cuisinée et prête à manger. "Cela implique de séparer les aliments consommés crus (comme les légumes et les fruits) de la viande, de la volaille et des fruits de mer qui doivent être cuits."

Autres conseils des pédiatres américains : "Les boissons doivent également être triées dans des glacières séparées (et conservez l'alcool dans une glacière « adulte » afin que les enfants ne prennent pas accidentellement la mauvaise boisson)." Si vous avez prévu de préparer certains plats sur place, gardez bien à distance les ustensiles pour cuisiner de la vaisselle qui utilisée pour le service et le repas.

Sur le lieu du pique-nique, faites attention à installer les glacières dans un endroit ombragé et gardez-les fermées. Cela permettra d’éviter d’exposer les aliments aux changements de température. "Jusqu'à ce qu'ils soient servis, les aliments froids doivent être conservés à moins de 4 degrés", rappellent les experts.

Des précautions sont aussi à prendre une fois le repas fini. Pour réduire les risques de prolifération des bactéries, les restes doivent être remis rapidement dans les glacières. "Les aliments chauds et froids ne doivent pas rester dehors plus de 2 heures ou 1 heure si la température extérieure est supérieure à 32 degrés", précise l’AAP. Si cette règle n'a pas été respectée, il est conseillé de jeter la nourriture.