Ce médicament contre le vitiligo est disponible dans toutes les pharmacies

L'ESSENTIEL Le vitiligo est une maladie auto-immune au cours de laquelle des taches blanches (et parfois des poils blancs) apparaissent sur la peau.

Considéré comme bénin, le vitiligo peut néanmoins avoir un impact conséquent sur la santé mentale des personnes qui en souffrent.

Pour aider les malades si besoin, la crème Opzelura contre le vitiligo est désormais accessible en pharmacie depuis fin juillet.

C’est une bonne nouvelle pour les malades en manque de traitements efficaces. La crème Opzelura contre le vitiligo est désormais accessible en pharmacie depuis fin juillet.

Vitiligo : quelle est la posologie de la crème Opzelura ?

Interrogée par l’AFP au moment de son autorisation, la porte-parole du fabricant de l’Opzelura Claire Lhériteau-Calmé précisait que la crème traite "le vitiligo non-segmentaire avec atteinte faciale chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans".

Concrètement, le produit agit sur le système immunitaire en l'empêchant de détruire les mélanocytes et doit être appliqué deux fois par jour pour être efficace. "En suivant cette posologie, le patient va se voir repigmenter de manière progressive", poursuit Claire Lhériteau-Calmé.

Le tube de 100 millilitres dont le prix est fixé à près de 840 euros est pris en charge à 65 % par l'assurance maladie, le reste pouvant être facturé aux mutuelles. "Avec cette crème, pour nous, la proposition de traitement est enfin arrivée. Et elle est un peu révolutionnaire", se réjouit au micro d'Europe 1 Martine Carré, présidente de l'Association française du vitiligo.

Le vitiligo peut dégrader la santé mentale

Le vitiligo est une maladie auto-immune au cours de laquelle des taches blanches (et parfois des poils blancs) apparaissent sur la peau. "Ces dépigmentations peuvent survenir à n’importe quel moment de la vie et quelle que soit la couleur de la peau", précise l’Inserm.

Considéré comme bénin, le vitiligo peut néanmoins avoir un impact conséquent sur la santé mentale des personnes qui en souffrent.

"Je me suis fait aider psychologiquement quelque temps après l’apparition de la maladie, car comme j’occupais un poste de représentation, beaucoup de personnes regardaient avec insistance mes mains et mon visage lors des premières rencontres ou pendant les réunions professionnelles, ce qui pouvait être vraiment gênant", témoignait il y a peu dans nos colonnes Jean-Marie. "Cela m’arrive encore aujourd’hui quand je fais mes courses par exemple, ce qui me rappelle constamment ma maladie. Comme beaucoup d’enfants et d’adultes atteints du vitiligo, j’ai même été traité de chimpanzé par mon ex-conjointe à cause de la décoloration que j’ai autour des yeux", déplore-t-il.

Quelle est l'incidence du vitiligo ?

Entre 0,5 à 1 % de la population mondiale souffre du vitiligo, un mal dont la présence sur la scène médiatique s’est accrue ces dernières années via des personnalités telles que Edouard Philippe ou Winnie Harlow.

"Au-delà de cet aspect sociétal, le soutien entre pairs est une stratégie importante à développer pour les malades. Ce partage d’expérience avec des personnes qui ont traversé les mêmes épreuves est bénéfique car il permet de se décentrer et de donner un sentiment d’appartenance à une communauté. Cela peut renforcer l’estime de soi, l’image de soi et donc l’acceptation de soi", conclut dans un entretien donné à l’Ifop le dr Mickael Worms-Ehrminger, enseignant-chercheur en santé publique.