Perte de mélanine

Le vitiligo touche les hommes et les femmes de la même manière, et les peaux claires comme les plus sombres. Cette maladie de la peau se manifeste par l’apparition de plaques décolorées, sans autre symptôme associé, dans la plupart des cas. Les zones de frottement (genoux, élastiques de sous-vêtements, zone de rasage) sont plus souvent touchées.

Une origine génétique a été identifiée, sur plusieurs gènes, et le système immunitaire joue également un rôle dans son apparition et son développement. Si le stress est parfois associé au déclenchement ou à l'aggravation de certains vitiligos, il n'est pas la cause de cette maladie, longtemps considérée comme psychosomatique.

La décoloration est causée par la disparition de certaines cellules, appelées mélanocytes. Celles-ci sont responsables de la production de la mélanine, le principal pigment de la peau. Lorsqu’elles disparaissent, la peau se décolore rapidement. Ce qui expose notamment les patients à un rougissement prématuré en cas d’exposition au soleil.





Autogreffe de mélanocytes

La chirurgie consiste à prélever ces mélanocytes sur une zone saine de la peau des patients, à les faire se multiplier et à les greffer sur les zones touchées. En quelques mois, la production de mélanine reprend, et les zones de vitiligo se réduisent de manière très visible.

D’autres traitements existent, mais semblent moins efficaces. La photothérapie par UVB, le traitement par laser, des pommades de dermocorticoïdes… Lorsque le vitiligo est généralisé et que les zones pigmentées sont moins étendues que celles décolorées, une dépigmentation totale peut aussi être proposée.