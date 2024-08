Obésité : tout comprendre à la chirurgie bariatrique en 4 questions

L'ESSENTIEL Membre fondateur de l’IRCAD, le docteur Michel Vix s’est spécialisé dans la chirurgie de l’obésité morbide.

Il explique en quoi consiste la chirurgie bariatrique, à qui elle s’adresse, à quelles conditions elle peut réussir et d’où elle vient.

D’après la récente enquête OFÉO 2024, l’obésité touche 17,9 % des Français.

Alors que l’obésité augmente en France, le terme de "chirurgie bariatrique" est de plus en plus utilisé... Mais à quoi renvoie-t-il exactement ? Éléments de réponse avec le Dr Michel Vix, spécialiste de cette technique et membre fondateur de l'IRCAD (Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif).

A qui s’adresse la chirurgie bariatrique ?

La chirurgie bariatrique s’adresse aux personnes qui souffrent d’une obésité morbide (définie par un indice de masse corporel supérieur à 40). Cette technique peut aussi s’adresser aux personnes souffrant d’une obésité sévère associée à une comorbidité comme le diabète, l’hypertension artérielle ou l’hypertriglycéridémie.

En quoi consiste la chirurgie bariatrique ?

Les différentes techniques ont pour principe de diminuer l’absorption des aliments et de réduire l’appétit.

De quoi dépend le succès de la chirurgie bariatrique ?

La chirurgie seule ne suffit pas. Elle s’inscrit dans un parcours pluridisciplinaire qui allie la compréhension de l’origine de l’obésité et la mise en œuvre d’actions sur le mode de vie, d’une éducation thérapeutique ainsi que d’un accompagnement psychologique. Il est aussi nécessaire de poursuivre un suivi médical régulier après l’intervention chirurgicale.

Comment la chirurgie bariatrique s’est-elle développée en France ?

La chirurgie de l’obésité est relativement récente puisqu’elle est apparue dans les années cinquante, lorsque l’on a cherché à comprendre la cause de cette maladie et la façon dont on pouvait parvenir à faire maigrir les patients.



Les premières chirurgies consistaient à retirer une partie de l’intestin pour éviter que le patient n’absorbe trop les aliments. A partir des années soixante, la chirurgie a intégré l’estomac, puis sont apparus les premiers anneaux gastriques dans les années 80. C’est aussi dans les années 80 (à partir de 1987) que les autres interventions, jusqu’alors réalisées en chirurgie ouverte, ont été adaptées en chirurgie laparoscopique.



Enfin, la sleeve est arrivée et s’est imposée.

D’après la récente enquête OFÉO 2024, l’obésité touche 17,9 % des Français, avec 11,9 % en situation d'obésité modérée (IMC 30 à 34,9), 4,1 % en obésité sévère (IMC 35 à 39,9) et 1,9 % en obésité morbide.



On estime qu’en 2019, un IMC supérieur à la valeur optimale a été à l’origine de 5 millions de décès dans le monde dus à des maladies non transmissibles telles que les pathologies cardiovasculaires, le diabète, les cancers, les troubles neurologiques, les soucis respiratoires chroniques et les problèmes digestifs.