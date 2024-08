Comment bien choisir des lunettes de soleil ?

L'ESSENTIEL À long terme, les UVA peuvent pénétrer jusqu’au cristallin et provoquer son opacification (cataracte).

Pour protéger les yeux, il est donc essentiel de choisir des lunettes de soleil adéquates.

Elles doivent fournir une protection à 100 % contre les rayons UVA et UVB. Recherchez des mentions telles que "UV400" ou "protection 100 % contre les rayons UVA/UVB" sur l'étiquette ou la description du produit.

Les UV peuvent déclencher une inflammation passagère de la cornée (kératite) et une cécité passagère (ophtalmie des neiges) lors d'une exposition trop intenses. À long terme, les UVA peuvent pénétrer jusqu’au cristallin et provoquer son opacification (cataracte). Se protéger est donc essentiel, et ce, dès le plus jeune âge !

Lunettes de soleil : les 6 points à vérifier

Protection contre les rayons UV : Assurez-vous que les lunettes de soleil offrent une protection à 100 % contre les rayons UVA et UVB. Recherchez des mentions telles que "UV400" ou "protection 100 % contre les rayons UVA/UVB" sur l'étiquette ou la description du produit.

Filtre polarisé : Les verres polarisés réduisent l'éblouissement causé par les surfaces réfléchissantes, telles que l'eau, la neige ou le verre. Cela améliore le confort visuel et la clarté. Si vous prévoyez de passer du temps à l'extérieur dans des environnements réfléchissants, optez pour des lunettes de soleil avec des verres polarisés.

Taille et couverture : Choisissez des lunettes de soleil qui offrent une couverture adéquate pour protéger vos yeux et la peau délicate autour. Les lunettes de soleil plus grandes et enveloppantes réduisent la quantité de lumière solaire qui peut pénétrer sur les côtés et en dessous des lunettes.

Matériaux de qualité : Optez pour des lunettes de soleil fabriquées avec des matériaux de qualité pour assurer une durabilité et une protection optimale. Les verres en polycarbonate sont légers, résistants aux chocs et offrent une bonne protection contre les rayons UV.

Teinte des verres : La teinte des verres est une question de préférence personnelle, mais certaines teintes peuvent être plus adaptées à certaines activités. Par exemple, les verres gris réduisent l'intensité de la lumière sans altérer les couleurs, tandis que les verres marron ou ambrés peuvent améliorer les contrastes et la perception des profondeurs.

Confort et ajustement : Assurez-vous que les lunettes de soleil sont confortables à porter. Les branches doivent s'ajuster confortablement derrière vos oreilles sans exercer une pression excessive. Les plaquettes de nez doivent également être confortables et ne pas glisser.

Prévoir des lunettes de soleil à votre vue si besoin

Si vous portez des lunettes de prescription, envisagez d'opter pour des lunettes de soleil avec des verres correcteurs ou des clips solaires adaptés à votre prescription. Consultez votre opticien ou ophtalmologiste pour obtenir des lunettes de soleil adaptées à votre vue.

Il est important de noter que le choix de lunettes de soleil de qualité ne signifie pas nécessairement qu'elles doivent être coûteuses. Assurez-vous simplement de vérifier que les lunettes de soleil que vous choisissez offrent une protection adéquate contre les rayons UV et qu'elles répondent à vos besoins en termes de confort et de style.