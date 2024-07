Pourquoi le soleil nous fatigue-t-il autant ?

L'ESSENTIEL Pourquoi, biologiquement parlant, le soleil nous fatigue-t-il ? "C’est davantage la chaleur qui est à blâmer, car notre corps doit travailler plus dur pour nous rafraîchir", explique le médecin américain Matthew Badgett dans un article.

Si le soleil nous énergise grâce à la vitamine D, il peut aussi nous fatiguer plus que de raison dès que l’été montre ses rayons. Qui ne s’est pas déjà senti épuisé d’avoir passé tout l’après-midi à lézarder sur la plage ou à bronzer dans son jardin ? Pourquoi, biologiquement parlant, le soleil nous fait-il autant somnoler ?

"C’est davantage la chaleur que le soleil qui est à blâmer, car notre corps doit travailler plus dur pour nous rafraîchir", explique le médecin Matthew Badgett dans un article paru sur le site de la Cleveland Clinic, un célèbre centre médical universitaire des Etats-Unis. Voici selon lui les différentes raisons pour lesquelles le soleil à haute dose peut nous couper les jambes.

Notre organisme essaie de rester au frais

Qu'il fasse froid ou chaud à l'extérieur, notre corps travaille constamment pour maintenir une température corporelle normale. Lorsque les températures augmentent en été, la transpiration est le principal moyen pour lui de se refroidir : les perles de sueur s’évaporent et rafraîchissent notre peau au passage. "Si la transpiration peut sembler passive, notre corps travaille dur pour nous faire transpirer : notre fréquence cardiaque et notre taux métabolique augmentent lorsque nous suons", souligne le spécialiste.

En cas de forte chaleur, les vaisseaux sanguins se dilatent et envoient plus de sang à la surface de votre peau. Un processus appelé vasodilatation qui permet au sang chaud de se refroidir lorsqu'il se déplace à la surface de votre peau, et qui explique pourquoi on peut avoir l’air rouge si le mercure explose des records.

Quand l’humidité s’ajoute à la chaleur, c’est pire : "Dans les régions aux climats humides, l’air est déjà très chargé de gouttelettes d'eau. Les perles de sueur s'évaporent donc plus lentement, de sorte que le cœur et le corps travaillent encore plus dur pour nous refroidir."

Nous ne buvons pas assez d’eau

Toute l’eau que perd l’organisme en transpirant doit impérativement être remplacée, au risque sinon de se déshydrater, selon Matthew Badgett. "Nous nous sentons fatigués parce qu’il y a moins de sang qui circule vers votre cerveau et vos organes", assure le médecin, qui rappelle que la fatigue, les pics de soif, les maux de tête ou encore une diminution des mictions sont tous des signes de déshydratation, elle-même responsable d’une baisse de la pression artérielle.

Il faut donc boire davantage, et seulement de l’eau, s’il vous plaît. Les sodas et le café ne désaltèrent pas, et "l’alcool est un diurétique : il nous fait uriner plus souvent, de sorte que nous perdons plus de liquides". Sans compter que la boisson a un effet vasodilatateur, c'est-à-dire que "moins de sang peut aller dans le cerveau", ce qui fait "surchauffer" l’organisme.

Les coups de soleil ont besoin d’énergie pour guérir

L’exposition à la lumière UV du matin aide à réveiller l’organisme le matin, mais le soleil peut également porter des coups s’il est pris sans modération. Or, une peau brûlée par les rayons a "du mal à retenir l'humidité, ce qui affecte la transpiration et augmente le risque de déshydratation". "Les coups de soleil augmentent la température de votre corps et nécessitent de l'énergie pour guérir des dommages cutanés qu’il subit", résume le médecin.

Matthew Badgett conclut en délivrant quelques conseils pour éviter les coups de mou après les bains de soleil : consommer des aliments qui contiennent des électrolytes, comme la pastèque et les bananes ; prévenir la déshydratation en buvant de l'eau ou des boissons électrolytes ; faire une courte sieste (5-10 minutes), de préférence au frais ; se couvrir d'écran solaire pour se protéger des coups de soleil et réduire le risque de cancer de la peau.