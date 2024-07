Démence : le vaccin contre le zona pourrait réduire le risque

L'ESSENTIEL Une étude a montré une réduction d'au moins 17 % des diagnostics de démence au cours des six années suivant la vaccination contre le zona avec la formule Shingrix.

Cela se traduit par 164 jours supplémentaires vécus sans diagnostic de démence chez les personnes touchées par la suite.

Les effets bénéfiques ont été observés tant chez les hommes que chez les femmes, mais de façon plus marquée chez ces dernières.

"De nouvelles données indiquent que le vaccin contre le zona, causé par le virus de l'herpès zoster, pourrait protéger contre la démence. Toutefois, les données existantes sont limitées et ne concernent que le vaccin qui a été retiré du marché aux États-Unis et dans de nombreux autres pays et remplacé par un vaccin beaucoup plus efficace, appelé Shingrix. On ne sait toujours pas si cette nouvelle forme de vaccin recombinante contre le zona protège contre la démence", ont indiqué des chercheurs de l'Université d'Oxford (Angleterre).

Démence : le vaccin Shingrix est lié à une hausse de 17 % du temps sans diagnostic

C’est pourquoi ils ont décidé de mener une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature Medicine. Pour les besoins des travaux, l’équipe a utilisé une base de données regroupant des dossiers médicaux. Aux États-Unis, une transition entre le vaccin Zostavax et le vaccin Shingrix a eu lieu en octobre 2017. Cela a permis aux scientifiques de comparer le risque de démence dans les six années suivant l'administration du Shingrix par rapport à des personnes ayant reçu le Zostavax. Plus de 100.000 adultes ont été inclus dans chaque groupe. Le groupe ayant bénéficié du vaccin Shingrix a également été comparé à des patients ayant reçu des vaccins contre d'autres infections (grippe et tétanos, diphtérie et coqueluche).

D’après les résultats, le vaccin Shingrix a été associé à un risque de démence inférieur de 17 % à celui du vaccin Zostavax et de 23 à 27 % à celui des autres vaccins. Cela équivaut à 5 à 9 mois de plus vécus sans démence pour les personnes ayant reçu le vaccin Shingrix par rapport aux autres vaccins. Les auteurs ont précisé que les effets bénéfiques étaient présents chez les deux sexes, mais étaient plus importants chez les femmes que chez les hommes.

Vaccin : "des substances chimiques pourraient avoir des effets bénéfiques distincts sur la santé du cerveau"

"Une question clé est de savoir comment le vaccin produit ses effets bénéfiques apparents en matière de protection contre la démence. Une possibilité est que l'infection par le virus de l'herpès zoster pourrait augmenter le risque de démence et que, par conséquent, en inhibant le virus, le vaccin pourrait réduire ce risque. Par ailleurs, le vaccin contient également des substances chimiques qui pourraient avoir des effets bénéfiques distincts sur la santé du cerveau", a déclaré John Todd, co-auteur de l’étude.

Malgré ces preuves encourageantes, les chercheurs estiment que des recherches supplémentaires sont nécessaires avant de suggérer que le vaccin contre le zona devrait être utilisé pour prévenir ou retarder l'apparition de la démence.