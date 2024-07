Ménopause : un médicament pourrait prolonger la fertilité des femmes

L'ESSENTIEL D’après une étude en cours, une faible dose de rapamycine (5 mg) pourrait réduire le vieillissement des ovaires de 20 %.

Les participantes ont aussi signalé des améliorations concernant leur mémoire, leur niveau d'énergie et la qualité de leur peau et de leurs cheveux.

Elles n’ont subi aucun des 44 effets secondaires du médicament.

"L'un des changements les plus précoces et les plus profonds associés au vieillissement humain est le déclin rapide de l'activité folliculaire ovarienne et de la capacité de reproduction. À partir de l'âge de 35 ans, les taux de fertilité diminuent à mesure que le nombre et la qualité des ovocytes baissent jusqu'à l'apparition de la ménopause vers l'âge de 51 ans. Alors que la durée de vie des êtres humains a augmenté, l'âge de la ménopause est resté largement inchangé, ce qui fait que de plus en plus de femmes vivent une proportion de plus en plus importante de leur vie dans un état post-ménopausique", ont signalé des chercheurs de l'université Columbia (États-Unis).

5 mg de rapamycine par semaine pendant trois mois

Problème : la survenue de la ménopause a de profondes répercussions socio-économiques, sur la qualité de vie et sur la santé, notamment en augmentant les risques de maladies cardiovasculaires, d'ostéoporose, de déclin cognitif et de démence. Ainsi, dans le cadre de travaux, qui sont encore en cours, les scientifiques américains ont voulu évaluer si un médicament, la rapamycine, était capable de retarder le vieillissement ovarien chez les femmes. Ce dernier s’est déjà montré efficace pour ralentir ou inverser certaines voies associées au vieillissement chez des animaux.

Pour mener à bien leur étude, l’équipe a recruté plus de 34 adultes âgés de moins de 35 ans. Cependant, de nouvelles personnes se joignent chaque jour à ces recherches, qui incluront "à terme plus de 1.000 femmes". Les volontaires reçoivent une faible dose de rapamycine, plus précisément 5 mg, par semaine pendant trois mois. La raison est simple : "trop de rapamycine pourrait arrêter complètement l'ovulation et on ne sait pas encore si la qualité des follicules se détériorera au cours de la période de vie supplémentaire des ovaires, produisant ainsi des ovules plus susceptibles de contenir des anomalies génétiques", selon les auteurs.

Ménopause : le rapamycine pourrait réduire le vieillissement des ovaires de 20 %

Dans une interview accordée au Guardian, l’auteure principale des travaux, Yousin Suh, a indiqué que, selon les premiers résultats, les femmes ont continué à avoir leurs règles normalement. "Cela signifie que nous avons trouvé la dose parfaite : si nous en donnions trop, les menstruations deviendraient irrégulières ou s'arrêteraient", a déclaré Zev Williams, co-auteur de l’étude.

Autre observation : le rapamycine pourrait réduire le vieillissement des ovaires de 20 %. En outre, les patientes ne subiraient aucun des 44 effets secondaires du médicament (nausées légères, maux de tête, hypertension…). D’après le professeur, les participantes randomisées et contrôlées par placebo ont signalé une amélioration concernant leur mémoire, leur niveau d'énergie et la qualité de leur peau et de leurs cheveux. "Des améliorations conformes à d'autres cohortes sur la rapamycine qui ont suggéré que le médicament peut augmenter la durée de vie de 9 à 14 % tout en revitalisant le système immunitaire et les organes qui se détériorent au cours de la vieillesse."

Fertilité : "plus de liberté sur le moment où les femmes ont des bébés"

"Les résultats de cette étude sont très, très excitants. Ils signifient que les personnes souffrant de problèmes de fertilité liés à l'âge ont désormais de l'espoir, alors qu'elles n'en avaient pas auparavant. (…) Notre vision est que les femmes dans la trentaine et plus âgées peuvent faire une simple consultation chez leur médecin traitant si elles veulent avoir plus de liberté sur le moment où elles ont des bébés. Les femmes pourraient arrêter de prendre de la rapamycine après la ménopause, mais les avantages plus larges que le médicament semble apporter à la santé pourraient les inciter à continuer", a conclu Yousin Suh.