CPACC : un an après, où en est-on avec ce médicament pour lutter contre l'obésité ?

Un nouveau médicament mis au point par des chercheurs de l’université du Texas Health Science Center à San Antonio (États-Unis), en 2023. Ils ont créé un composé appelé CPACC qui a montré des résultats prometteurs dans la lutte contre la prise de poids.

Le principe du CPACC

Le CPACC agit en limitant l'absorption du magnésium par les mitochondries, les centrales énergétiques des cellules. Or, un excès de magnésium dans les mitochondries ralentirait le métabolisme et favoriserait le stockage des graisses. En bloquant l'entrée du magnésium, le CPACC permet aux cellules de brûler plus d'énergie et de limiter le stockage des graisses.

Un an après : où en est-on ?

Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour confirmer l'efficacité et la sécurité du CPACC chez l'Homme.

Des études cliniques devraient débuter dans les prochains mois ou dans l'année à venir.

Le processus d'approbation par les autorités réglementaires, comme la FDA (Food and Drug Administration) aux États-Unis, pourrait prendre plusieurs années.

En attendant, il est important de rappeler que :

Il n'existe pas de pilule miracle pour perdre du poids et rester en bonne santé.

Une alimentation saine et équilibrée, associée à une activité physique régulière, restent les piliers d'une bonne santé.

