La nature améliore les capacités cognitives des enfants et des adolescents

L'ESSENTIEL Une nouvelle synthèse de données a permis d’établir que les contacts avec la nature améliorent les capacités cognitives des jeunes.

"Nos résultats indiquent qu'une exposition prolongée à la nature a le potentiel d'améliorer l'attention et les fonctions exécutives chez les enfants et les adolescents", résument les auteurs de l'étude dans leur rapport.

"L'amélioration cognitive pendant l'enfance a une influence déterminante sur les résultats scolaires, les réussites professionnelles et l’épanouissement social" ajoutent-ils.

D’après de nouvelles données scientifiques, évoluer régulièrement dans la nature contribue à perfectionner les capacités cognitives des enfants et des adolescents.

Nature et capacités cognitives : 34 études passées au crible

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont synthétisé les résultats de 34 études expérimentales portant sur cette thématique. Sur un total de 3.160 participants, 90 % étaient des enfants et des adolescents sans troubles mentaux ou physiques particuliers.

Leurs contacts avec la nature se sont faits par les différents biais suivants : les jardins d’enfants, la marche, les activités et les jeux dans la nature, le réaménagement des salles de classe pour y inclure davantage d'éléments verts et l’utilisation de la réalité virtuelle pour projeter des forêts, des lacs, des montagnes et des bords de mer.

Toutes ces expériences ont montré un léger effet positif de l'exposition à la nature sur les performances cognitives des jeunes inclus dans la cohorte. Plus précisément, cela s’est traduit par une amélioration de l'attention et des fonctions exécutives, ces dernières étant des processus mentaux complexes qui permettent aux individus de planifier, de se souvenir des instructions et de gérer efficacement plusieurs tâches (exemple : conduire et lire son GPS en même temps).

Nature : "l'amélioration cognitive à une influence sur les résultats scolaires"

"Nos résultats indiquent qu'une exposition prolongée à la nature a le potentiel d'améliorer l'attention et les fonctions exécutives chez les enfants et les adolescents", résument les auteurs de l'étude dans leur rapport.

"Le rythme rapide et les exigences technologiques de la société moderne entraînent des niveaux élevés de surcharge cognitive et de fatigue psychologique, ce qui pose des problèmes pour la santé et le développement cognitifs des jeunes", constatent-ils. "L'amélioration cognitive pendant l'enfance a une influence déterminante sur les résultats scolaires, les réussites professionnelles et l’épanouissement social" ajoutent-ils.

"Cette méta-analyse avait pour but de clarifier l'ensemble de la littérature concernant les bienfaits de la nature sur la cognition des enfants et des adolescents en fournissant une synthèse statistique des rapports contradictoires dans ce domaine", terminent-ils.

L'article, intitulé "Benefits of Nature Exposure on Cognitive Functioning in Children and Adolescents : A Systematic Review and Meta-Analysis", a été rédigé par Lan Nguyen et Jared Walters.