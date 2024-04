Si la nature nous fait du bien, c'est surtout grâce à sa biodiversité !

L'ESSENTIEL Les environnements ayant le plus de caractéristiques naturelles sont associés à un bien-être plus important, comparativement à ceux moins diversifiés.

La diversité de l’environnement est définie par la présence de quatre éléments : arbres, plantes, oiseaux et eau.

Autrement dit, voir des arbres, de l’eau, des plantes mais aussi entendre des oiseaux est bénéfique pour la santé mentale.

Quand on pense à un endroit pour se ressourcer, les images qui viennent généralement sont associées à la nature ! Et pour cause, c’est scientifiquement prouvé : les éléments caractéristiques de la nature seraient bons pour notre santé mentale, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Scientific Reports.

Arbres, eau, oiseaux : "la biodiversité est essentielle pour le bien-être mental"

Lors de leur étude, les chercheurs du King's College de Londres ont étudié les données de 1.998 participants, recueillies via l’application Urban mind. Pendant quatorze jours, ceux-ci devaient renseigner la diversité plus ou moins importante de leur environnement (définie par la présence de quatre éléments : arbres, plantes, oiseaux et eau) et répondre à des questions concernant leur santé mentale.

Ainsi, les chercheurs ont observé que les environnements ayant le plus de caractéristiques naturelles étaient associés à un bien-être plus important, comparativement à ceux moins diversifiés. Autrement dit, voir des arbres, de l’eau, des plantes mais aussi entendre des oiseaux étaient bénéfique.

"Avec le changement climatique, nous assistons à un déclin rapide de la biodiversité au Royaume-Uni ainsi que dans le monde, indique Andrea Mechelli, principal auteur, dans un communiqué. Nos résultats montrent que la biodiversité est essentielle non seulement pour [l’environnement], mais également pour le bien-être mental (...). Il est temps de reconnaître que la biodiversité a des avantages aussi bien pour la santé de la planète que celle humaine, et qu’elle doit être considérée comme vitale pour nos villes.”

Protéger et promouvoir la diversité naturelle pour améliorer la santé mentale

Dans le détail, près d’un quart de l’impact positif de la nature sur la santé mentale pourrait s’expliquer par la diversité des caractéristiques présentes. "Nos résultats soulignent qu’en protégeant et en promouvant la diversité naturelle, nous pouvons maximiser les bienfaits de la nature sur le bien-être mental”, explique Ryan Hammoud, autre auteur.

Un enjeu de santé publique important car, selon l’Assurance maladie, les troubles anxieux touchent environ 15 à 20 % de la population à un moment ou un autre de leur vie. Et selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), la même proportion est concernée, au moins une fois dans sa vie, par un trouble dépressif.