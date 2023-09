En quoi l'environnement affecte-t-il nos réactions et attitudes ?

L'ESSENTIEL La génétique n'est pas le seul facteur en jeu dans nos comportements et nos attitudes.

La culture dans laquelle nous sommes immergés est l'un des plus grands facteurs, car chaque société possède ses propres normes, valeurs et coutumes qui sont transmises dès l'enfance.

De nombreuses recherches en psychologie montrent également que l'être humain a une certaine tendance au conformisme.

Même si l'héritage génétique est important, il n'est pas le seul facteur en jeu dans nos comportements et nos attitudes. L'environnement dans lequel nous grandissons et vivons exerce une influence profonde et durable sur nos émotions, nos pensées, nos décisions et nos actions.

L'importance de la culture et des valeurs sociales

L'une des influences les plus marquantes de notre environnement est la culture dans laquelle nous sommes immergés. Chaque société possède ses propres normes, valeurs et coutumes qui sont transmises dès l'enfance et qui contribuent à façonner notre personnalité.

Si certaines cultures sont plutôt collectivistes, mettant en accent sur le bien-être commun et la collaboration, d'autres sont plus individualistes, favorisant la compétition et l'indépendance. Ces différences culturelles peuvent influencer la manière dont nous percevons le monde et interagissons avec les autres.

Le rôle des influences sociales

De nombreuses recherches en psychologie sociale ont révélé que les individus sont plus enclins à modifier leurs réponses pour se confirmer aux opinions ou au comportement de leur groupe social.

L'expérience de Solomon Asch* est un exemple frappant de cette tendance au conformisme, où les participants ont parfois accepté des réponses incorrectes simplement parce que la majorité du groupe les avait adoptées. Cette volonté puissante de se conformer à un groupe révèle en réalité notre désir inné de nous sentir intégrés et d'éviter les conflits sociaux.

L'impact du statut socio-économique

Là encore, il est impossible d'ignorer l'impact direct du statut socio-économique sur le comportement. Naître dans un environnement socio-économique défavorisé limite les opportunités de réussite, augmente le décrochage scolaire ou le risque de dépendance.

Il façonne ainsi le comportement en influençant le niveau d'impulsivité et les réactions face aux défis. Si pour certains il s'agit de manquer de ressources pour faire face aux obstacles, d'autres sont capables de développer une grande résilience et une détermination exceptionnelle pour les surmonter.

En savoir plus : « Psychologie des foules: L'influence et manipulation d'une foule sur notre comportement » de Gustave Le Bon.

* L’expérience de Asch (1956) est une expérience de psychologie sociale qui vise à démontrer l’influence et le pouvoir du conformisme sur la décision d’un individu au sein d’un groupe.