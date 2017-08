Des risques différents

Dans leur article publié dans la revue Developmental cognitive neuroscience, les chercheurs expliquent que cette théorie manque un détail important : les prises de risque ne sont pas toutes les mêmes. Les adolescents ont une attraction accrue pour les nouvelles expériences, parfois en quête de sensations fortes, mais ceux qui recherchent ces sensations ne sont pas nécessairement ceux qui vont se diriger vers les drogues, ou d’autres expériences potentiellement dangereuses. En résumé, le risque n’est pas l’élément qui les attire.

« En réalité, les adolescents manquent d’expérience, explique le Dr Romer. Ils essaient des choses pour la première fois, comme apprendre à conduire. Ils essaient aussi les drogues, décident quoi porter et avec qui sortir. Pour certains jeunes, tout ceci est à l’origine de problèmes. Mais quand vous tentez quelque chose pour la première fois, vous faites parfois des erreurs. Les chercheurs ont interprété cela comme un manque de contrôle alors que pour la plupart des jeunes, c’est simplement de l’exploration. »

Une base de travail

Cette théorie se vérifie sur le plan biologique : la hausse des niveaux de dopamine, souvent associée à cette attirance pour les sensations fortes, serait également impliquée dans la capacité du cerveau à générer du contrôle, et à apprendre des expériences.

Et, même si elle comporte des risques, cette phase a son utilité. Grâce à cette exploration, les adolescents apprennent, se forgent une expérience, et sont par la suite capables de prendre des décisions bien plus compliquées qu’un choix entre plonger ou non depuis une falaise de 15 mètres. Des décisions comme celles d’une orientation professionnelle, d’un travail, d’un achat immobilier…

« Cette période d’apprentissage est difficile pour les parents, à n’en pas douter, poursuit le Dr Romer. Mais elle ne signifie pas pour autant que le cerveau de l’adolescent est, d’une quelconque manière, déficient, ou en manque de contrôle. » Il faudra donc juste que les parents prennent leur mal en patience, en expliquant les dangers et/ou en interdisant. Mais ces comportements sont, finalement, normaux.