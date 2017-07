Informer, interdire, donner l'exemple

Alcool : apprendre aux ados à gérer la consommation

Les parents ont plus d’influence qu’ils n'imaginent sur la consommation d’alcool de leurs enfants.

L'ESSENTIEL Montrer son désaccord sur l'alcoolisation des mineurs Informer sur les liens entre alcool et cancer Rendre leur accès à l'alcool compliqué Ne pas leur "apprendre" à boire Donner l'exemple

C’est à l’adolescence que sont bus les premiers verres d’alcool. Et les schémas d’alcoolisation se mettent souvent en place à cette période, estime Jacqueline Bowden, spécialiste des sciences du comportement et chercheuse à l’université d’Adelaide (Australie).

Avec d’autres scientifiques du département de psychologie de son établissement, elle a décidé de s’intéresser aux comportements vis-à-vis de l’alcool chez les 14-17 ans, afin de trouver ce qui pourrait aider à réduire la consommation, encore élevée en Australie malgré une baisse ces dernières années.

L’un des principaux enseignements apportés par leur étude, publiée dans la revue BMC public health, est destiné aux parents. Ils pensent souvent que, quelle que soit leur implication, l’ado finira de toute manière par faire ce qu’il veut, et boire avec ses copains. Ils auraient tort, d’après Jacqueline Bowden. En respectant quelques règles, leurs recommandations pourraient avoir bien plus d’impact qu’ils pensent.





Tu feras ce que tu veux à 18 ans

« Le comportement des parents et leur attitude envers l’alcool font une véritable différence, et peuvent prévenir une alcoolisation trop précoce de leurs enfants », explique-t-elle. Et, pour bien faire, elle fournit quelques conseils issus de ses recherches.

En premier, il est important de faire preuve de fermeté quant à la consommation d’alcool chez les mineurs. Quel que soit leur âge entre 14 et 17 ans, une telle posture rend les enfants moins susceptibles de boire.