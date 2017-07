Sécurité routière

Drogues et alcool : 40 % des jeunes conduisent sous influence

Les comportements des 18-24 ans au volant s’améliorent, mais il reste beaucoup à faire en matière de prévention, selon une enquête de la MAAF.

C’est l’été, beaucoup sont en vacances et pour les autres, c’est aussi la période propice pour les virées nocturnes. Voiture, alcool et drogues seront sans doute de sortie et, malheureusement, souvent ensemble, notamment chez les 18-24 ans

Plus d’un jeune sur trois (40 %) déclare en effet avoir déjà pris le volant après avoir consommé de la drogue ou de l’alcool, d’après une enquête réalisée en ligne sur plus de 3 000 personnes par la MAAF. C’est autant que ceux qui n’ont jamais pris ce risque (les 20 % restant ne conduisent pas).





Non merci monsieur

Une majorité serait néanmoins capable de dire non : 62 % des jeunes déclarent refuser qu’un ami les ramène s’ils estiment qu’il a trop bu ou fumé. C’est autant que dans le reste de la population, ce qui amène à penser que le message commence à passer. Mais encore près d’un sur dix (8 %) explique qu’il lui est impossible de dire non.

D’autres comportements sécuritaires passent dans les moeurs. Plus d’un sur deux (53 %) ne boit pas ou se limite à un verre en soirée s’il doit conduire par la suite. Et, dans la moitié des cas, le conducteur est désigné avant la soirée. Mais ils sont encore 15 % à déclarer conduire après avoir consommé 3 verres ou plus, et 18 % à ne jamais désigner de "Sam".