Combien de fois par jour doit-on aller à la selle pour rester en bonne santé ?

L'ESSENTIEL La composition des microbiomes intestinaux serait "un signe révélateur de la fréquence des selles", selon une étude menée sur 1.400 personnes.

Les bactéries intestinales bénéfiques (celles qui fermentent les fibres) semblent prospérer de manière optimale lorsque la fréquence des besoins est d’une à deux fois par jour.

Les volontaires ayant déclaré "un régime riche en fibres, une meilleure hydratation et un exercice régulier" avaient tendance à suivre ce rythme idéal de passages aux toilettes.

La science a donné son verdict sur un sujet qui concerne tout le monde sans exception. La fréquence des selles semble avoir une influence sur la santé globale d’une personne, et il existerait bel et bien un nombre optimal de passages aux toilettes : une ou deux fois par jour. C’est la conclusion d’une nouvelle étude publiée dans la revue Cell Reports Medicine.

L’impact de la fréquence des selles sur l’écosystème intestinal

Pour parvenir à un tel chiffre, les chercheurs de l’Institute for Systems Biology (ISB) à Seattle, aux Etats-Unis, ont examiné les données cliniques et le mode de vie de plus de 1.400 adultes en bonne santé : analyses sanguines, informations génétiques, microbiome intestinal... Les participants étaient répartis en quatre groupes, en fonction de la fréquence moyenne autodéclarée de leurs selles : constipation (une à deux fois par semaine) ; normale faible (trois à six fois par semaine) ; normale haute (une à trois fois par jour) ; diarrhée. L’objectif, identifier les liens potentiels entre le nombre de passages sur la selle et l’état de santé.

"Des travaux antérieurs ont montré comment la fréquence des selles peut avoir un gros impact sur la fonction de l'écosystème intestinal", expliquent les scientifiques dans un communiqué. Lorsque les selles restent trop longtemps dans l’intestin, en effet, les microbes consomment toutes les fibres alimentaires disponibles et finissent par fermenter les protéines, ce qui produit des toxines susceptibles de se frayer un chemin dans la circulation sanguine. "La constipation chronique, précisent-ils, est associée à des niveaux sanguins de toxines connus pour causer des dommages aux organes, avant tout diagnostic de maladie [neurodégénérative, rénale...]."

Une ou deux fois par jour, le rythme idéal de grosses commissions

Les chercheurs ont par ailleurs découvert que la composition des microbiomes intestinaux des participants était "un signe révélateur de la fréquence des selles". Ainsi, les bactéries intestinales bénéfiques (dites anaérobies, celles qui fermentent les fibres) semblaient prospérer de manière optimale lorsque la fréquence des besoins était d’une à deux fois par jour. Sans surprise, les volontaires ayant déclaré "un régime riche en fibres, une meilleure hydratation et un exercice régulier" avaient tendance à suivre ce rythme idéal de grosses commissions.

Alors que les professionnels de santé considèrent trop souvent les selles irrégulières comme une simple "nuisance", l’équipe de scientifiques espère que cette étude mettra davantage en lumière "les risques d’une mauvaise gestion de la fréquence des besoins", susceptible de faire le lit de nombreuses maladies chroniques, même chez les populations en bonne santé.