Parvovirus B19 : Un an après, où en est-on ? Tout ce que les parents doivent savoir

L'ESSENTIEL Un an après le pic de l'épidémie, le virus continue de circuler mais à un rythme moins élevé.

La maladie est généralement bénigne chez les enfants et se manifeste par une éruption cutanée caractéristique.

Pour protéger votre enfant, respectez les gestes barrières, maintenez une bonne hygiène et consultez un médecin en cas de doute.

Si l'épidémie semble s'être atténuée depuis son pic en mars 2024, le virus reste présent et des cas continuent d'être recensés. Il est donc important pour les parents de connaître les symptômes, les modes de transmission et les précautions à prendre pour protéger leurs enfants.

Symptômes et complications : quand faut-il s'inquiéter ?

Le parvovirus B19 se manifeste généralement par une éruption cutanée rosée sur les joues ("gifles") qui s'étend ensuite aux bras, aux jambes et au tronc. Cette éruption, qui ne démange pas, peut être accompagnée de fièvre, de maux de tête, de fatigue et de douleurs articulaires.

Dans la plupart des cas, la maladie est bénigne et guérit spontanément en quelques semaines. Cependant, il est important de consulter un médecin si votre enfant présente :

Une fièvre élevée (plus de 38,5°C)

Des douleurs articulaires intenses

Des signes d'anémie (pâleur, fatigue intense, essoufflement)

Des symptômes neurologiques (méningite, encéphalite)

Ces complications, bien que rares, peuvent être graves et nécessiter une hospitalisation. Il est donc important de ne pas négliger les symptômes et de consulter un médecin en cas de doute.

Transmission et prévention : comment protéger votre enfant ?

Le parvovirus B19 se transmet par les voies respiratoires, via les gouttelettes projetées lors de la toux ou des éternuements. Il peut également se transmettre par contact direct avec le sang ou les sécrétions nasales d'une personne infectée.

Pour protéger votre enfant, il est important de :

Lui apprendre les gestes barrières : se laver les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter ensuite dans une poubelle fermée.

Eviter le contact avec les personnes malades : si votre enfant présente des symptômes, il est important de le garder à la maison et d'éviter qu'il ne fréquente les crèches, les écoles ou les garderies.

Maintenir une bonne hygiène des mains et des surfaces : nettoyer régulièrement les mains de votre enfant et les surfaces qu'il touche fréquemment.

En cas d'épidémie, il est également possible de vacciner votre enfant contre le parvovirus B19. Ce vaccin, non remboursé par la Sécurité sociale, est disponible en pharmacie et doit être administré par un médecin.

Un message rassurant pour les parents

Si l'épidémie de parvovirus B19 a pu inquiéter les parents, il est important de rappeler que cette maladie est généralement bénigne et guérit spontanément dans la plupart des cas. En suivant les consignes de prévention et en restant vigilant face aux symptômes, vous pouvez protéger votre enfant et limiter la propagation du virus.

N'oubliez pas : en cas de doute ou d'inquiétude, n'hésitez pas à consulter votre médecin.