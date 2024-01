Coqueluche : faut-il craindre une recrudescence de la «toux des 100 jours» chez les bébés ?

L'ESSENTIEL Au Royaume-Uni et aux États-Unis, les cas de coqueluche augmentent fortement.

En France, ils sont stables pour le moment.

Mais les professionnels de santé estiment qu’une hausse des cas est possible.

Les cas de coqueluche se multiplient au Royaume-Uni et aux États-Unis. En Floride, les autorités sanitaires observent une hausse de 85 % des cas entre juillet et décembre 2023, par rapport à l’année précédente. Selon The Guardian, plus de 1.100 cas ont été recensés en Angleterre et au Pays de Galles de janvier à novembre 2023 : 450 avaient été enregistrés sur la même période en 2022.

Coqueluche : comment expliquer la hausse des cas aux États-Unis et au Royaume-Uni ?

Pour différents spécialistes, l’augmentation des cas de coqueluche pourrait être une conséquence de la pandémie de Covid-19. "Les mesures de distanciation sociale et de confinement imposées à travers le Royaume-Uni pendant la pandémie de Covid-19 ont eu un impact significatif sur la propagation des infections, notamment de la coqueluche", estime le Dr Gayatri Amirthalingam, épidémiologiste consultant de The UK Health Security Agency, dans The Guardian. Or, cette diminution de la circulation de la maladie a réduit le nombre de personnes immunisées, ce qui a pu faciliter sa propagation actuelle.

La France pourrait-elle faire face à une augmentation des cas de coqueluche ?

En France, les professionnels de santé surveillent avec attention la situation, "comme le lait sur le feu", précise même le Pr Sylvain Brisse directeur du Centre nationale de référence de la coqueluche, à BFM TV. Pour l’heure, aucune hausse inquiétante n’est constatée, au contraire, le nombre de cas est plutôt stable par rapport aux années précédentes. Mais on pourrait avoir les mêmes effets qu’au Royaume-Uni et aux États-Unis. À BFM TV, Andréas Werner, pédiatre et président de l'Association française de pédiatrie ambulatoire, parle de la "dette immunologique" associée à la Covid-19. Notre faible exposition aux bactéries responsables de la coqueluche réduit notre taux moyen d’anticorps. "Le fait de ne pas être exposé à un gène, augmente le risque d'attraper la maladie par la suite", développe-t-il.

Coqueluche : comment se protéger de la maladie ?

Cette maladie bactérienne se transmet principalement par voie aérienne, lorsqu’une personne est en contact avec un individu infecté. Cela peut être notamment à cause de la toux, le principal symptôme de la maladie : les personnes malades toussent longtemps après l’infection, ce qui a donné naissance à ce surnom de la coqueluche, "la toux des 100 jours".

La principale protection contre la maladie est la vaccination. Elle est répandue en France depuis 1966, mais le ministère de la santé précise que "la bactérie continue à circuler car le vaccin, tout comme la maladie, ne protège pas à vie". Il est recommandé de vacciner les nourrissons à deux mois, puis d’effectuer les différents rappels pendant l’enfance et à 25 ans. "L’enjeu actuel est notamment d’éviter les cas de coqueluche chez les nourrissons de moins de 6 mois, les plus à risque de coqueluche grave, rappelle le ministère. Ces nourrissons sont le plus souvent contaminés par un adulte de leur entourage, un des parents dans 50 % des cas."