Dengue : le premier cas autochtone de l’année détecté dans l'Hérault

L'ESSENTIEL Un cas autochtone de dengue a été signalé à Montpellier-Pérols. Il s'agit du premier de l'année.

2.166 cas importés de dengue ont été enregistrés entre le 1er janvier et le 30 avril.

82 % des patients ont contracté la maladie en Martinique ou en Guadeloupe et 5% en Guyane.

Un cas autochtone de dengue a été signalé à Montpellier-Pérols, selon un communiqué de l’ARS Occitanie publié le 8 juillet 2024. Il s’agit du premier en France depuis le début de l’année.

Cas autochtone de dengue : le malade vient de la région de Montpellier

"Une transmission du virus de la dengue, chez une personne n’ayant pas voyagé récemment en zone de circulation du virus, a été signalée à l’Agence Régionale de Santé", confirme l’ARS Occitanie. L’autorité de santé ajoute que le malade a été pris en charge et que "son état de santé n’inspire pas d’inquiétude". Après ce diagnostic, des actions préventives ont été menées à Montpellier (Port Marianne) et à Pérols (Centre ancien/Cimetière) afin d’éviter une éventuelle propagation du virus de la dengue dans la région.

L’ARS ajoute que les personnes présentant des signes évocateurs de la maladie tropicale (forte fièvre, douleurs articulaires, maux de tête importants) après avoir séjourné ou pratiqué une activité de plein air dans le secteur de port Marianne à Montpellier ou dans le quartier situé entre le centre ancien et le cimetière à Pérols, doivent consulter un médecin.

Dengue : la majorité des cas importés vient des Antilles françaises

Autre source d’inquiétude pour les professionnels de santé : le grand nombre de cas importés de dengue détectés dans l’Hexagone. Entre le 1er mai et le 9 juillet, 781 cas importés de dengue, dont 678 dans les départements où l’implantation d’Aedes albopictus, a été documentée. Selon Santé Publique France, 56 % d’entre eux revenaient de Guadeloupe ou de Martinique, où une épidémie de dengue sévit depuis plusieurs mois. Quatre cas importés de chikungunya et 1 cas importé de Zika ont été enregistrés sur la même période.

Ces patients s’ajoutent à une liste plutôt longue de malades. En effet, 2.166 cas importés de dengue ont été comptabilisés entre le 1er janvier et le 30 avril contre une moyenne de 128 entre le 1er janvier et le 30 avril lors des 5 dernières années. De plus, 82 % des malades avaient contracté le virus en Martinique ou en Guadeloupe et 5 % en Guyane.

Sur la même période, 5 cas importés de chikungunya et 2 de zika ont été signalés.