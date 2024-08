Cancer de l'ovaire et troubles digestifs : des symptômes souvent négligés

L'ESSENTIEL Le cancer de l'ovaire, souvent diagnostiqué à un stade avancé en raison de symptômes subtils, peut se manifester par des troubles digestifs tels que ballonnements, douleurs abdominales et changements dans les habitudes intestinales.

La vigilance face à ces symptômes et un dépistage précoce sont cruciaux pour améliorer les chances de survie.

Consultez un médecin si vous ressentez des troubles digestifs persistants, car une détection rapide peut faire une grande différence dans le traitement du cancer de l'ovaire.

Le cancer de l'ovaire se développe dans les cellules des ovaires, les organes reproducteurs féminins responsables de la production d'ovules. Il existe plusieurs types de cancer de l'ovaire, mais les carcinomes épithéliaux sont les plus courants. Ces cancers se forment dans le tissu qui recouvre l'extérieur des ovaires. Les autres types incluent les tumeurs stromales, qui se développent dans le tissu de soutien de l'ovaire, et les tumeurs germinales, qui commencent dans les cellules productrices d'ovules.

Les facteurs de risque du cancer de l'ovaire incluent l'âge (la plupart des cas surviennent après la ménopause), les antécédents familiaux de cancer de l'ovaire ou du sein, les mutations génétiques (comme BRCA1 et BRCA2), et l'utilisation prolongée de traitements hormonaux.

Les troubles digestifs : un symptôme méconnu du cancer de l'ovaire

Les symptômes du cancer de l'ovaire sont souvent vagues et peuvent facilement être confondus avec des affections gastro-intestinales bénignes. Les troubles digestifs, en particulier, sont fréquemment rapportés par les femmes atteintes de cette maladie. Voici les principaux troubles digestifs associés au cancer de l'ovaire :

1. Ballonnements abdominaux :

Une sensation de ballonnement et de gonflement de l'abdomen, souvent décrite comme une sensation de "ventre plein", même après un repas léger. Ce symptôme est dû à l'accumulation de liquide (ascite) dans la cavité abdominale.

2. Douleur abdominale ou pelvienne :

Une douleur persistante dans la région abdominale ou pelvienne peut indiquer une tumeur ovarienne. Cette douleur peut être sourde ou aiguë, et elle ne disparaît pas avec le temps.

3. Perte d'appétit et sensation de satiété rapide :

Les femmes atteintes de cancer de l'ovaire peuvent ressentir une perte d'appétit ou se sentir rapidement rassasiées après avoir mangé de petites quantités. Ce symptôme est lié à la pression exercée par la tumeur sur les organes digestifs.

4. Problèmes de digestion :

Les troubles digestifs tels que les indigestions, les nausées, et les vomissements peuvent également être des signes du cancer de l'ovaire. Ces symptômes sont souvent attribués à tort à des problèmes gastro-intestinaux courants.

5. Changements dans les habitudes intestinales :

Des modifications des habitudes intestinales, comme la constipation ou la diarrhée, peuvent survenir. Ces changements peuvent être causés par la pression de la tumeur sur les intestins.

6. Augmentation de la taille de l'abdomen :

Un élargissement de l'abdomen, parfois associé à une perte de poids, est un symptôme alarmant. L'accumulation de liquide et la croissance de la tumeur peuvent en être la cause.

L'importance du dépistage et du diagnostic précoce

Le dépistage précoce du cancer de l'ovaire est crucial pour améliorer les taux de survie. Malheureusement, il n'existe pas de test de dépistage systématique efficace pour cette maladie, comme c'est le cas pour le cancer du sein ou le cancer colorectal. Les médecins se fient principalement aux symptômes rapportés par les patientes, à des examens pelviens, des échographies transvaginales, et à des tests sanguins pour détecter la présence de marqueurs tumoraux comme le CA-125.

Les femmes doivent être particulièrement attentives à tout changement inhabituel dans leur santé, en particulier les troubles digestifs persistants. Si vous présentez un ou plusieurs des symptômes décrits, il est essentiel de consulter un médecin sans délai. Un diagnostic précoce permet de commencer le traitement plus rapidement, augmentant ainsi les chances de succès.

Le cancer de l'ovaire est une maladie grave qui présente souvent des symptômes subtils, en particulier des troubles digestifs. La vigilance et la sensibilisation à ces symptômes peuvent conduire à un diagnostic plus précoce et améliorer les chances de survie. Si vous ressentez des troubles digestifs persistants ou tout autre symptôme suspect, consultez un professionnel de santé pour un dépistage. La détection précoce est essentielle pour combattre efficacement cette maladie redoutable.