Le cannabis aide les femmes à atteindre l’orgasme

L'ESSENTIEL D’après une nouvelle enquête, le cannabis favorise l’orgasme féminin.

88,8 % des femmes sondées ont déclaré atteindre l'orgasme plus fréquemment lorsqu'elles prenaient du cannabis, contre 63,3 % lorsqu'elles n'en fumaient pas.

Seulement 65 % des femmes atteignent toujours l’orgasme lors d’une relation sexuelle, contre 95 % des homme.

Bien qu’il puisse être dangereux pour la santé, le cannabis permet aux femmes d’atteindre plus facilement l’orgasme d’après une nouvelle étude.

Les chercheurs se sont basés sur une enquête anonyme menée entre le 24 mars et le 18 novembre 2022 auprès de femmes sexuellement actives. En tout, ils ont analysé les réponses de 387 participantes, en prenant soin d’exclure celles qui étaient enceintes ou qui allaitaient.

+39,8 % d’orgasmes après avoir fumé du cannabis

Les scientifiques ont alors constaté que les femmes ayant des difficultés à atteindre l'orgasme ont vu leur fréquence augmenter de 39,8 % grâce à la consommation de cannabis. 88,8 % d'entre elles ont également déclaré atteindre l'orgasme plus fréquemment lorsqu'elles prenaient du cannabis, contre 63,3 % lorsqu'elles n'en fumaient pas.

86,1 % des femmes sondées se sont aussi déclarées plus satisfaites de la qualité de leur orgasme après avoir ingéré du cannabis. Les taux d'insatisfaction ont parallèlement chuté de manière significative, passant de 56,4 % sans cannabis à 20,8 % avec.

Enfin, seules 7,4 % des participantes ont estimé qu'il était "extrêmement difficile" ou "impossible" d'atteindre l'orgasme avec le cannabis, contre 22,8 % sans.

En revanche, les femmes qui atteignaient régulièrement l’orgasme sans difficulté particulière n’ont pas noté de différence en la matière avec ou sans le cannabis.

Orgasme : bientôt un médicament à base de cannabis ?

"Mon objectif à long terme est de faire reconnaitre le dysfonctionnement orgasmique féminin aux États-Unis et de mettre au point un médicament sur ordonnance à base de cannabis pour traiter ce problème", a déclaré l’autrice de la recherche.

Malgré les conclusions de cet essai, notez que la consommation de cannabis peut aussi être dangereuse pour la santé, provocant par exemple de l’anxiété, des troubles du sommeil, des symptômes psychotiques et des bronchopathies.

L'étude, intitulée "Assessment of the effect of cannabis use before partnered sex on women with and without orgasm difficulty", a été rédigée par Suzanne Mulvehill et Jordan Tishler.

13 % des jeunes françaises n’ont jamais eu d'orgasmes

En 2021, Les Nanas d'Paname et Terpan Prévention avaient publié une enquête menée auprès de françaises âgées de 18 à 25 ans. Sur plus de 1.200 répondantes, 13 % avaient alors dit n’avoir jamais eu d'orgasmes.

Une autre étude publiée en 2017 dans la revue scientifique Archives of Sexual Behavior était arrivée à la conclusion que seulement 65 % des femmes atteignent toujours l’orgasme lors d’une relation sexuelle, contre 95 % des hommes.