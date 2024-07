Il pensait que sa femme le trompait, il avait en réalité une tumeur au cerveau

L'ESSENTIEL Andy a commencé à soupçonner sa femme de le tromper et à être totalement indifférent face à ses proches.

Il a découvert que ce changement de personnalité et ses soupçons étaient liés à une tumeur au cerveau.

Andy et sa femme multiplient les initiatives pour collecter des fonds pour la recherche et sensibiliser au cancer du cerveau.

En couple depuis 8 ans et marié depuis juillet 2020... La relation d’Andy et Gemma Hampton était au beau fixe jusqu’à ce que le comportement du cinquantenaire change du tout au tout en 2022.

Le père de 4 enfants était convaincu que sa femme le trompait et a perdu tout intérêt pour sa famille. Finalement, le couple en difficulté a découvert plus tard que son comportement suspicieux était provoqué par une tumeur au cerveau.

Cancer au cerveau : il pensait à tord que sa femme le trompait

En mai 2022, le couple a accueilli un petit garçon prénommé Henley. Pendant cette naissance forte en émotion, Andy s’est endormi. Si cela pouvait relever d’une anecdote amusante à raconter à chaque anniversaire, son épouse avait remarqué d'autres comportements plus inquiétants dont un manque d'intérêt pour ses proches et des pertes de mémoire.

"Je demandais à Andy de changer la couche d’Henley, et il me répondait qu'il avait mal à la tête et que je devais le faire", se souvient son épouse dans la presse britannique. "Au début, je pensais que c'était une excuse et qu'il avait du mal à s'adapter à la vie avec deux jeunes enfants."

Elle poursuit : "c'était comme si Andy ne m'écoutait pas, et comme je n'arrêtais pas de lui signaler des choses qu'il faisait mal, sa paranoïa l'a amené à croire des choses qui n'étaient pas vraies". "Il n'arrêtait pas de dire qu'il savait que tout était dans sa tête, mais il ne pouvait pas arrêter ses pensées."

Le père de quatre enfants a pris conscience qu’il avait besoin de consulter un médecin quand il n’a pas réussi à retirer une couette de sa housse. Le jour du rendez-vous avec le généraliste, il a souffert de violents vomissements. Il a alors été hospitalisé en urgence. Les examens ont permis de découvrir qu’il souffrait d’une tumeur cérébrale cancéreuse, appelée glioblastome.

Glioblastome : il a retrouvé son ancien moi après l’opération

Après ce diagnostic, une intervention a été programmée le 31 mai 2023 pour réduire la tumeur. Elle a été suivie de six semaines de radiothérapie et de chimiothérapie combinées.

Si son mari n’était pas “guéri” après cette prise en charge, Gemma a tout de même rapidement remarqué des changements encourageants. "Immédiatement après l'opération, l'humeur d'Andy a changé et sa personnalité ressemblait à celle du vieil Andy."

Avec les différents traitements, la vue et l’audition du quinquagénaire ont été touchées. Toutefois la famille s’estime chanceuse. "Il a d'abord reçu un pronostic de 12 à 18 mois, mais Andy est un combattant, et il se sent davantage comme son ancien moi après avoir stoppé la chimiothérapie”, explique l’épouse.

Andy et sa famille se sont engagés dans des projets caritatifs afin de collecter des fonds pour la recherche et de sensibiliser le grand public au cancer du cerveau.