L'agilité mentale des femmes est meilleure pendant les règles

L'ESSENTIEL Dans une récente étude, les participantes pensaient faire de mauvaises performances durant leurs règles.

Pourtant, elles ont réagi plus rapidement et ont commis moins d'erreurs pendant leurs menstruations.

En revanche, les femmes présentaient des temps de réaction plus lents et une anticipation temporelle plus faible lors de la phase lutéale.

Des précédentes études en médecine du sport ont montré que les athlètes féminines semblaient courir un plus grand risque de blessures musculo-squelettiques pendant la phase lutéale, qui commence après l'ovulation et dure entre 12 et 14 jours jusqu'au début des règles, "en raison des changements hormonaux" qui se produisent tout au long du cycle menstruel.

"Un ensemble de travaux distincts suggère que la cognition spatiale pourrait également fluctuer de la même manière. Les changements dans la cognition spatiale pourraient, en théorie, être un facteur de risque de blessure, en particulier dans les sports rapides qui nécessitent une précision de l'ordre de la milliseconde dans les interactions avec des objets en mouvement dans l'environnement. Cependant, les théories existantes entourant les causes du risque accru de blessures chez les femmes en période de règles se concentrent largement sur les mécanismes biomécaniques, avec peu de considération sur les déterminants cognitifs possibles du risque de blessures", ont déclaré des scientifiques de l’University College London (Royaume-Uni).

394 adultes ont effectué une batterie de tests cognitifs

C’est pourquoi ils ont décidé de mener une étude afin de savoir si les femmes présentaient des fluctuations des processus cognitifs tout au long de leur cycle menstruel. Dans le cadre de leurs recherches, l’équipe a recruté 394 personnes, qui ont effectué une batterie de tests cognitifs à 14 jours d'intervalle, rempli deux fois une échelle d’humeur et un questionnaire sur leurs symptômes. Selon les auteurs, les tests ont été conçus pour imiter les processus mentaux typiques des sports d’équipe. Dans un test, on a montré aux participants des visages souriants ou clignant de l'œil et on leur a demandé d'appuyer sur la barre d'espace uniquement lorsqu'ils voyaient un visage souriant, pour évaluer l'attention, le temps de réaction et la précision. Dans un autre, il leur a été demandé d'identifier des images miroir dans une tâche de rotation 3D, qui évalue la cognition spatiale. Une tâche qui leur demandait de cliquer lorsque deux balles en mouvement entraient en collision sur l'écran mesurait le "timing spatial". Après cette étape, seulement 241 adultes ont été inclus dans les analyses. Des applications de suivi des règles ont été utilisées pour estimer dans quelle phase de leur cycle elles se trouvaient lors des tests.

Les femmes ont réagi plus rapidement et ont commis moins d'erreurs pendant leurs menstruations

Même si les volontaires ont déclaré se sentir moins bien pendant leurs règles et ont perçu que cela avait un impact négatif sur leurs performances, leurs temps de réaction étaient plus rapides et elles faisaient moins d'erreurs. Par exemple, leur timing était en moyenne 10 millisecondes plus précis dans la tâche de déplacement de balle. En revanche, le temps de réaction des femmes était plus lent pendant la phase lutéale.

"Les athlètes féminines sont plus susceptibles de subir certains types de blessures sportives pendant la phase lutéale et l'hypothèse est que cela est dû à des changements biomécaniques résultant de variations hormonales. Mais je n'étais pas convaincu que les changements physiques pouvaient à eux seuls expliquer cette association. Étant donné que la progestérone a un effet inhibiteur sur le cortex cérébral et que les œstrogènes le stimulent, nous faisant réagir plus lentement ou plus rapidement, nous nous sommes demandé si les blessures pourraient être le résultat d'un changement dans la synchronisation des mouvements des athlètes tout au long du cycle. Ce qui est surprenant, c'est que les performances des participantes étaient meilleures lorsqu'elles avaient leurs règles, ce qui remet en question ce que les femmes, et peut-être la société en général, supposent de leurs capacités à ce moment particulier du mois", a déclaré Flaminia Ronca, auteur principal des travaux publiés dans la revue Neuropsychologia.