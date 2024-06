Le sexe protège les mamans du stress quotidien

L'ESSENTIEL Une étude portant sur 183 mères âgées de 20 à 50 ans démontre que le stress était moins présent chez celles ayant une vie sexuelle active.

L'activité sexuelle a été mesurée en demandant quotidiennement aux participantes si elles avaient eu des relations sexuelles la nuit précédente.

Les chercheurs ont aussi mesuré plusieurs indicateurs métaboliques chez les participantes, notamment l'insuline, la résistance à l'insuline, la leptine et la ghréline.

L'activité sexuelle contribue à préserver les mères des effets délétères du stress chronique sur la santé, d’après une nouvelle enquête.

Stress chez la mère : comment évaluer l'activité sexuelle ?

L'étude a porté sur 183 femmes âgées de 20 à 50 ans, ayant toutes au moins un enfant à charge âgé entre 2 et 16 ans. Les participantes ont été évaluées à quatre moments différents : au début de l’expérience, à 9 mois, à 18 mois et à 24 mois.

L'activité sexuelle a été mesurée en demandant quotidiennement aux participantes si elles avaient eu des relations sexuelles la nuit précédente. Les chercheurs ont aussi mesuré plusieurs indicateurs métaboliques chez les participantes, notamment l'insuline, la résistance à l'insuline, la leptine et la ghréline.

Les résultats ont montré que les mères les plus stressées présentaient des taux d'insuline et de résistance à l'insuline plus élevés que les mères moins anxieuses. Autre élément important : ces différences étaient influencées par l'activité sexuelle.

Parmi les mères sexuellement inactives, le groupe subissant un fort stress au quotidien avait une santé métabolique beaucoup moins bonne que le groupe plus stable émotionnellement. En revanche, le profil des mères sexuellement actives ne présentait pas de différences significatives en fonction de leur niveau de stress.

Moins de stress avec une activité sexuelle : à quoi sont dus ces bénéfices ?

"En bref, nos résultats indiquent que les effets néfastes du stress sur la santé métabolique ont été considérablement réduits chez les personnes sexuellement actives", a déclaré le directeur de l’étude. "Cela soulève deux questions importantes : ces bénéfices sont-ils dus aux avantages plus généraux de l'activité physique, étant donné que l'activité sexuelle implique une dépense énergétique modérée ? Reflètent-ils par ailleurs les avantages généraux d'une relation épanouissante ?", ajoute-t-il.

"Dans l'ensemble, bien que nous ayons besoin de recherches supplémentaires pour comprendre les mécanismes précis par lesquels l'activité sexuelle protège contre les effets néfastes du stress sur la santé métabolique, nos résultats suggèrent que les avantages d'être sexuellement actif vont au-delà du simple fait d'être en mouvement ou d'être engagé dans une relation heureuse", répond-il.

Selon l'observatoire du stress de la Fondation Ramsay Santé, 9 Français sur 10 ressentent du stress au quotidien, 38 % ayant vu cette désagréable sensation augmenter au cours des trois dernières années. Les femmes et les jeunes sont particulièrement touchés par ce phénomène.