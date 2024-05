Que se passe-t-il dans le cerveau lorsque notre esprit vagabonde ?

L'ESSENTIEL Des scientifiques ont cherché à savoir ce qu’il se passe dans notre cerveau lorsque notre esprit vagabonde.

Pour se faire, ils ont fait des analyses sur des personnes souffrant d’épilepsie.

Ils ont alors découvert que notre cerveau émet "des ondulations" lorsque nous rêvassons.

Presque tout le monde rêve éveillé, mais on ne connait pas grand-chose à ce sujet. Afin de combler ces lacunes, une équipe de scientifiques a cherché à identifier les activités cérébrales qui se déclenchent lorsque nous laissons libre court à nos pensées.

Cerveau et rêveries : une étude sur des personnes épileptiques

Les personnes atteintes d’épilepsie constituent une base particulièrement intéressante pour étudier ce phénomène. En effet, pour certains de ces malades, les traitements médicamenteux ne parviennent pas à faire cesser les crises. Les neurochirurgiens peuvent alors retirer la partie du cerveau où les crises se déclenchent, mais ils doivent d'abord suivre attentivement l'activité cérébrale du malade pour s'assurer qu'ils agissent au bon endroit.

Les chercheurs ont donc recruté 10 patients qui attendaient cette intervention pour participer à leur étude. Des électrodes ont été implantées dans leur hippocampe et leur gyrus parahippocampique, deux zones du cerveau associées à la mémoire.

Pendant 10 jours, les malades ont été suivis et ont rempli des questionnaires toutes les heures sur leurs pensées et leurs émotions. "Nous voulions surtout voir si nous pouvions identifier des liens entre l'activité cérébrale enregistrée et la façon dont les patients se sentaient et pensaient à ce moment-là", a expliqué le directeur de l’étude Takamitsu Iwata dans un communiqué de presse.

Cerveau et rêveries : quand "les ondulations" se manifestent-elles ?

A la fin de son rapport, son équipe indique que la détection "d'ondulations" étaient plus fréquentes "lorsque les pensées des participants étaient plus vives et moins désirables. Ces dernières contenaient également plus d’éléments imaginaires et présentaient moins de corrélations avec une tâche externe".

"Bien que notre étude ait été entièrement menée sur des personnes épileptiques, nous avons fait de notre mieux pour supprimer les données liées à cette maladie afin que nos résultats soient applicables à tout le monde", a indiqué Takufumi Yanagisawa.

Les auteurs de la recherche concluent que leurs données contribuent à étayer l'hypothèse selon laquelle le lobe temporal médian du cerveau joue un rôle important dans le vagabondage de notre esprit.

"Nous espérons que des recherches supplémentaires nous permettront de percer davantage les secrets de ce que fait le cerveau humain lorsqu'il n'est pas directement concentré sur une tâche", concluent les scientifiques.

Notre cerveau fonctionne seul pendant 30 % du temps

Selon plusieurs estimations, notre cerveau ne se concentre pas sur notre environnement jusqu'à 30 % du temps. Il part donc très régulièrement dans ses propres conceptions imaginaires.

La recherche détaillée dans cet article est publiée dans Nature Communications.