Boire du café protège de la maladie de Parkinson

L'ESSENTIEL 27.000 nouveaux cas de maladie de Parkinson sont diagnostiqués tous les ans en France.

La maladie de Parkinson ne se guérit pas.

D'après une nouvelle enquête, boire beaucoup de café diminue le risque de développer la maladie de Parkinson.

Le café peut avoir des effets protecteurs contre la maladie de Parkinson, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Neurology.

Recherche sur Parkinson : 93 % des participants ont déclaré boire du café

Pour parvenir à cette conclusion, les auteurs de la recherche ont analysé des données de santé récoltées dans le cadre d’une étude nommée EPIC. La cohorte comprenait 184.024 personnes originaires de Suède, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, d'Allemagne, d'Espagne et d'Italie. Leur évolution a été suivie pendant 13 ans.

Au cours de la recherche, 308 hommes et 285 femmes ont développé la maladie de Parkinson (soit moins de 1 % de la cohorte).

93 % des participants ont par ailleurs déclaré boire du café. Cette consommation était la plus élevée aux Pays-Bas (environ 500 millilitres par jour) et la plus faible en Italie ou en Espagne (environ 100 millilitres par jour).

Les personnes buvant beaucoup de café étaient le plus souvent des hommes, des fumeurs, des jeunes et des gros buveurs d’alcool.

Maladie de Parkinson et consommation de café : la limite de l'étude

Concernant plus précisément l’angle de la recherche, les 25 % de participants qui consommaient le plus de café avaient près de 40 % de risques en moins de développer la maladie de Parkinson par rapport aux membres de la cohorte qui n'en buvaient pas du tout.

L'association entre la maladie de Parkinson et la consommation de café était à peu près aussi forte chez les hommes que chez les femmes, mais semblait légèrement plus intense chez les personnes n'ayant jamais fumé.

"Cette étude a démontré une association entre la consommation de caféine et le risque de maladie de Parkinson grâce à l'une des plus grandes cohortes au monde", concluent les auteurs de l’enquête.

Seule limite à leur travail : la consommation de café a été évaluée seulement sur la base des déclarations des participants, ce qui peut laisser de la place à des biais statistiques.

Maladie de Parkinson : 27.000 nouveaux cas tous les ans en France

27.000 nouveaux cas de maladie de Parkinson sont diagnostiqués tous les ans en France, soit 1 toutes les 20 minutes.

La maladie de Parkinson ne se guérit pas. Des traitements existent mais n’agissent que sur les principaux symptômes moteurs. "Il est nécessaire d’adapter et d’augmenter les dosages qui se montrent moins efficaces sur les symptômes moteurs au fur et à mesure de l’avancée dans la maladie", précise l’association France Parkinson.

"La maladie de Parkinson est la deuxième cause de handicap moteur chez l’adulte après les AVC, et la deuxième maladie neurodégénérative après la maladie d’Alzheimer", a indiqué lors d’une conférence de presse Amandine Lagarde, directrice générale de l’association France Parkinson. "Au total, 60 symptômes sont référencés pour cette pathologie", a-t-elle précisé.