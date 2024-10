Adopter ce régime ralentit le vieillissement

L'ESSENTIEL La restriction calorique modifie des processus moléculaires associés au vieillissement.

Adopter un régime hypocalorique permettrait de faire baisser de 2 à 3 % le rythme du vieillissement, donc de réduire de 10 à 15 % les risques de décès prématuré.

Ces résultats fournissent la preuve qu'il est possible de ralentir le vieillissement.

La restriction calorique est liée à un changement des processus moléculaires associés au vieillissement, notamment la méthylation de l'ADN. Elle ralentit efficacement le processus de vieillissement et prolonge la durée de vie en bonne santé chez les vers, les mouches et les souris. "Notre étude vise à s’assurer qu’un régime alimentaire pauvre en calories ralentit également les processus biologiques du vieillissement chez les êtres humains", a exposé Daniel Belsky, chercheur au Butler Aging Center de Columbia, dans un communiqué.

Une étude impliquant une restriction calorique de 25 % ou un régime alimentaire normal

Dans le cadre de ces travaux, 220 hommes et femmes en bonne santé ont été divisés en deux groupes. Les volontaires ont été soumis à une restriction calorique de 25 %, ou bien ils ont dû suivre un régime alimentaire normal pendant deux ans. Pour estimer le vieillissement biologique des volontaires, les chercheurs ont examiné des échantillons de sang prélevés au début de l'intervention, et après 12 et 24 mois de suivi.

"Les êtres humains vivent longtemps. Il n'est donc pas pratique de les suivre jusqu'à ce que nous observions des différences dans les maladies ou la survie liées au vieillissement. Au lieu de cela, nous nous appuyons sur des biomarqueurs développés pour mesurer le rythme et la progression du vieillissement biologique pendant la durée des recherches", a indiqué Daniel Belsky.

Les auteurs ont effectué une analyse détaillée des marques de méthylation de l'ADN extraites des globules blancs. Ces marques sont des étiquettes chimiques sur la séquence d'ADN régulant l'expression des gènes et connues pour évoluer avec le vieillissement.

Décès prématuré : un régime hypocalorique a des effets similaires à l'arrêt du tabac

Selon les résultats de l'étude, publiés dans la revue Nature Aging, un régime pauvre en calories pourrait contribuer à ralentir le rythme du vieillissement de 2 à 3 %, ce qui se traduirait par une réduction de 10 à 15 % du risque de décès prématuré, un effet comparable à un sevrage tabagique. Néanmoins, consommer moins de calories n'a pas modifié significativement les estimations de l'âge biologique mesurées par diverses "horloges épigénétiques".

"Mais la restriction calorique ne convient probablement pas à tout le monde. Nos résultats sont importants car ils fournissent la preuve, à partir d'un essai randomisé, qu'il est possible de ralentir le vieillissement humain. Ils nous donnent également une idée des types d'effets que nous pourrions rechercher dans les essais d'interventions qui pourraient intéresser un plus grand nombre de personnes, comme le jeûne intermittent ou la restriction alimentaire", a ajouté Calen Ryan, co-auteur des travaux.