La Fondation Vaincre Alzheimer vise la lune pour lutter contre la maladie

L'ESSENTIEL #BougeTonCerveau est une campagne qui a pour but de sensibiliser aux bienfaits de l'activité physique pour lutter contre le déclin cognitif.

Elle est organisée tous les ans par la Fondation Vaincre Alzheimer depuis 2021.

Le défi est que les participants parcourent ensemble 384.400 km en deux mois. Une course est également prévue au Bois de Boulogne le 2 juin 2024 pour collecter des fonds pour la recherche.

Après avoir conduit 1.700 personnes à parcourir collectivement plus de 300.000 km l’année dernière, la Fondation Vaincre Alzheimer s’est donné pour objectif 2024 d’atteindre la lune, soit 384.400 km, avec son défi sportif collaboratif #bougetoncerveau.

Cette opération de sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique sur la santé cognitive se déroule sur deux mois : du 2 avril au 2 juin 2024.

Alzheimer : un défi collaboratif pour lutter contre la maladie

Que cela soit en marchant, courant, pédalant ou en nageant, les participants sont invités à mettre en commun les kilomètres qu’ils effectuent quotidiennement, pour parcourir la distance entre la terre et la lune. Comment un tel but est-il né ? "L’année dernière, nous avions un objectif de 200.000 km que nous avons largement dépassé. Nous avons atteint plus de 300.000 km. Donc nous nous sommes dits qu’atteindre la lune, c’était possible. C’est aussi une façon pour nous de dire que nous espérons un jour vaincre la maladie d’Alzheimer. Cela paraît être aujourd’hui un objectif lunaire… Mais il peut être possible, si on s’y met tous ensemble", explique Catherine Silva, Directrice de la communication et du développement des ressources lors de la conférence de présentation de l’opération lancée ce 2 avril au Comité National Olympique et Sportif Français.

Pour participer à ce challenge qui fait bouger, il faut s'inscrire au défi #BougeTonCerveau puis télécharger l’application RunMotion Coach, partenaire de la fondation. Un montant de 7 euros minimum, qui ouvre droit à un reçu fiscal, est demandé aux volontaires. Les sommes collectées serviront à financer les actions de sensibilisation et de recherche de la fondation. Pour ceux qui aiment travailler en équipe, il est possible de rejoindre via l’application une équipe Région et/ou Entreprise.

"L’année dernière, nous avions eu 1.717 participants au défi #BougeTonCerveau. Cette année, nous aimerions atteindre au moins les 2.000." Et pour y parvenir, l’organisation pourra aussi compter sur des volontaires du monde entier. En effet, pour la première fois depuis son lancement, le défi collectif s’exporte hors des frontières françaises. L’application est disponible dans 170 pays, dont la Belgique et le Canada.

En clôture de cette campagne, la Fondation Vaincre Alzheimer organise également pour la deuxième année une course solidaire au Bois de Boulogne le dimanche 2 juin 2024. Les participants ont le choix entre un parcours de 5 km ou de 10 km pour les plus sportifs. Les enfants de plus de 4 ans sont aussi inviter à participer à la lutte conte Alzheimer en se plaçant sur la ligne de départ d’un circuit de 900 m. Les 3 gagnants de chaque course recevront un prix, ainsi que tous les petits coureurs.

Déclin cognitif : l’activité physique réduit les risques jusqu’à 45 %

Ce n’est pas un hasard si la Fondation Vaincre Alzheimer lance ses opérations qui poussent à être plus actifs. "Selon les études, faire de l’activité physique va diminuer notre risque d’avoir un déclin cognitif de 35 % à 45 %. Ce qui est assez considérable", explique Dr Marion Lévy, responsable Études et Recherche de la Fondation Vaincre Alzheimer.

Les scientifiques ont entre autres démontré qu’avoir une activité physique régulière - comme courir, nager, faire du vélo, mais également jardiner, danser, marcher ou faire du ping-pong - permet d’augmenter le débit sanguin cérébral et d’éviter une diminution du volume du cerveau, notamment de l’hippocampe, une région cérébrale associée à la mémoire et à la production de nouveaux neurones (neurogénèse). Ce qui participe à la lutte contre le déclin cognitif.

"Les dernières études ont montré que lorsqu’on contracte nos muscles, ils produisent des molécules appelées myokine et lactacte. Ces molécules passent dans le sang et vont vers le cerveau. Une fois à l’intérieur, elles participent à la production de la protéine BDNF qui favorise le bien-être des neurones et la fabrication de nouveaux. Ainsi plus on fait de l’exercice, plus il y a des BDNF dans notre cerveau, plus il y a de neurogenèse. Ce qui améliore les fonctions cognitives ou au moins freine le déclin", ajoute la scientifique.

"Selon les prédictions européennes, le nombre de cas de pathologies neurocognitives devrait doubler pour atteindre 18,8 millions de malades en 2050 en Europe. Il nous a semblé important d’alerter la population sur les manières de prévenir ces maladies. Le sport est l’une d’elles. Notre campagne #BougeTonCerveau permet d’en informer et de sensibiliser le grand public de façon ludique", conclut Catherine Silva.