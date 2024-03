Douleurs au dos : plus de la moitié des Français en souffrent

L'ESSENTIEL Les troubles musculo-squelettiques touchent aussi bien les hommes que les femmes avec une prévalence respectivement de 51 % et 58 %.

Les TMS au dos sont les plus fréquentes. Les plus souvent déclarés sont les lombalgies (hors sciatiques).

Les secteurs les plus à risque de favoriser le développement des TMS sont l’industrie manufacturière et la construction pour les hommes et celui de la santé humaine et action sociale pour les femmes.

Santé Publique France a dressé le tableau des douleurs chroniques au dos et membres supérieurs. Des données inédites sur la prévalence des troubles musculo-squelettiques (TMS), publiées le 27 mars 2024, confirment que 6 femmes sur 10 et 5 hommes sur 10 en souffrent dans l’Hexagone. Il s’agit d’ailleurs de la première cause de maladies professionnelles indemnisées et de morbidité liée au travail.

Troubles musculo-squelettiques : les douleurs au dos sont les plus fréquentes

Pour cette enquête, 18.298 personnes âgées de 18 à 64 ans et 13.093 actifs du même âge ont été interrogées sur leurs souffrances corporelles au cours des douze derniers mois. Leurs réponses révèlent que la douleur est très présente dans leur quotidien. "L’étude montre que la prévalence de l’ensemble des TMS étudiés (dos et membre supérieur) dans la population générale de 18 à 64 ans s’établit à 58 % chez les femmes et 51 % chez les hommes", explique Santé Publique France dans son rapport. Le dos est la source la plus importante de peine. 47 % de la gent féminine et 40 % de la gent masculine en souffrent. La lombalgie est le trouble le plus fréquent, représentant près de 4 cas sur 10.

La prévalence des troubles musculo-squelettiques du membre supérieur est plus faible avec un tiers des cas chez les femmes et 27 % chez les hommes. L’épaule est le plus souvent au centre de ces douleurs (16 % des hommes et 19 % des femmes). Viennent ensuite les TMS du coude et le syndrome du canal carpien.

"En France, en 2022, l’intervention du syndrome du canal carpien (SCC) a concerné 124.011 personnes et celle pour hernie discale lombaire (HDL) 20.971 personnes. Des résultats relativement stables par rapport à 2018 (125.430 pour le SCC et 29.627 pour la HDL). Les femmes étaient majoritaires parmi les patients se faisant opérer d’un SCC alors que les hommes étaient plus nombreux à avoir subi une intervention chirurgicale pour HDL", ajoute l’institut français.

TMS : quels sont les secteurs d’activité les plus à risque ?

Les données montrent que le travail est lié à de nombreux cas de TMS. Ils sont, en effet, plus élevés chez les actifs avec 60 % chez les femmes et 54 % des hommes déclarant avoir des douleurs au dos et/ou au niveau des membres supérieurs. Selon les travaux de Santé Publique France, les secteurs d’activité de l’industrie manufacturière et la construction sont les plus à risque pour les hommes. Chez les femmes, il s’agit de celui de la santé humaine et action sociale.

"En milieu professionnel, des interventions de prévention intégrant les facteurs de risque professionnels et personnels doivent être menées telles que l’adaptation des postes de travail, l’aménagement de l’organisation du travail ou bien encore par la limitation des risques psychosociaux", recommande l’organisme de santé.