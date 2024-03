AVC : ce trouble très fréquent augmente les risques chez les moins de 45 ans

L'ESSENTIEL Chez les 18 à 34 ans, davantage d’AVC étaient associés à des facteurs de risque non traditionnels qu’à des facteurs de risque traditionnels, selon la nouvelle étude.

La migraine était le facteur de risque d'AVC non traditionnel le plus important chez les 18 à 34 ans, représentant 20 % des cas chez les hommes et près de 35 % chez les femmes.

Pour les chercheurs, il faut comprendre les mécanismes sous-jacents des facteurs de risque non traditionnels pour développer des interventions ciblées.

Les facteurs de risque de l’accident vasculaire cérébral (AVC) les plus importants sont l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le diabète de type 2, le tabagisme, l'obésité, une faible activité physique ou encore l'abus d'alcool... Toutefois, ils ne semblent pas être les mêmes chez les jeunes adultes.

Face à ce constat, la Dr Michelle Leppert, professeure adjointe de neurologie à la faculté de médecine de l'Université du Colorado à Aurora, a cherché à identifier les facteurs de risque "non traditionnels” qui augmentent les risques d’attaques cérébrales chez les moins de 45 ans. Ses conclusions ont été présentées dans la revue Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes. À l'aide de la base de données des réclamations d'assurance maladie du Colorado, les chercheurs ont comparé les dossiers de plus de 2.600 malades ayant eu un AVC à ceux de 7.800 personnes n’ayant pas connu ce problème de santé .

AVC : la migraine est liée à un risque accru chez les moins de 45 ans

L'analyse montre que les facteurs de risque d'attaques cérébrales non traditionnels - comme les migraines, les troubles de la coagulation sanguine, l'insuffisance rénale, les maladies auto-immunes ou les tumeurs malignes - étaient associés de manière significative à la survenue d'un AVC chez les 18 à 44 ans.

Ce lien était plus fort au sein des adultes de moins de 35 ans. En effet, chez ces derniers, les accidents vasculaires cérébraux étaient davantage liés à des troubles "non traditionnels" (31 % chez les hommes et environ 43 % chez les femmes) qu’aux facteurs de risque les plus connus (environ 25 % de la gent masculine et plus de 33 % de la gent féminine). "La migraine était le facteur de risque d'accident vasculaire cérébral non traditionnel le plus important chez les 18 à 34 ans, représentant 20 % des accidents vasculaires cérébraux chez les hommes et près de 35 % chez les femmes", précisent les chercheurs dans leur communiqué.

Par ailleurs, l'association est également forte parmi les 35-45 ans. Pour eux, l’ensemble des facteurs de risque traditionnels d’AVC sont liés à près de 33 % des cas chez les hommes et à environ 40 % chez les femmes. À titre de comparaison, chez les 45-55 ans, ils sont responsables de seulement 19 % des AVC des malades masculins et 28 % chez les patientes. L'hypertension artérielle était le facteur de risque le plus important pour cette population (représentant 28 % des attaques cérébrales chez les hommes et 27 % chez les femmes).

AVC et facteurs de risque non traditionnels : mieux comprendre les mécanismes

L’importance des facteurs de risque non traditionnels dans la survenue d’AVC chez les 18-45 ans a surpris les scientifiques. L’équipe appelle ainsi à leur porter davantage d’attention. "Nous ne devrions pas ignorer les facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral non traditionnels et nous concentrer uniquement sur les facteurs de risque traditionnels. Les deux sont importants pour le développement des accidents vasculaires cérébraux chez les jeunes", explique la Dr Leppert. "En fait, plus ils sont jeunes au moment de l’accident vasculaire cérébral, plus il est probable que leur accident vasculaire cérébral soit dû à un facteur de risque non traditionnel".

La spécialiste ajoute que la contribution importante des migraines dans les risques d’attaques cérébrales était également inattendue. "De nombreuses études ont démontré l'association entre les migraines et les accidents vasculaires cérébraux, mais à notre connaissance, cette étude pourrait être la première à démontrer à quel point le risque d'accident vasculaire cérébral peut être imputable aux migraines", conclut-elle tout en appelant à effectuer plus de recherche sur les "mécanismes sous-jacents de ces facteurs de risque non traditionnels pour développer des interventions ciblées".