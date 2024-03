Les besoins affectifs sont-ils les mêmes à tous les âges ?

L'ESSENTIEL L'affection doit être dosée et adaptée à chaque phase de la vie pour nourrir le développement de l'enfant.

L'affection est un ingrédient vital au développement humain. Elle doit être ainsi dosée et adaptée à chaque phase de la vie pour nourrir le développement de l'enfant. En répondant avec sensibilité aux besoins changeants de votre enfant, vous pouvez l'aider à poser les bases d'une croissance émotionnelle solide, tant dans le lien avec ses parents qu'avec les autres.

Les tout débuts : l'affection à travers les gestes quotidiens

Dès la naissance, le nourrisson perçoit l'amour principalement à travers les soins prodigués par ses proches. Si changer une couche peut sembler anodin, le faire avec douceur et attention est pour lui un acte d'amour profond.

Ces gestes de soins sont alors les premiers fils tissés dans la relation d'attachement entre parents et enfants.

La petite enfance : encourager l'exploration en toute sécurité

Lorsqu'il commence à marcher et parler, l'enfant devient un petit aventurier qui a besoin de davantage de sécurité. En appliquant un bisou magique après s'être blessé, ou en célébrant un puzzle réussi par un câlin, vous lui témoignez votre affection pour renforcer son estime de soi et l'encourager à explorer davantage son environnement.

Ces moments de tendresse deviennent le socle de son sentiment de sécurité.

À la maternelle : accompagner l'affirmation de soi

Entre 2 et 3 ans, alors que l'enfant commence à affirmer sa volonté, souvent lors de la phase du "non", les frustrations peuvent être nombreuses. C'est une période où l'affection doit être patiente et compréhensive.

En restant calme face aux tempêtes émotionnelles, ou en offrant un câlin après une dispute, vous lui enseignez la gestion des émotions par l'exemple, un aspect fondamental de l'amour.

Après 3 ans : équilibrer présence et espace personnel

À partir de l'âge de 3 à 5 ans, l'enfant se lance dans l'exploration sociale et l'affirmation de son indépendance. Il s'agit maintenant d'encourager ses initiatives, d'écouter ses récits d'amitiés naissantes, tout en respectant son besoin d'autonomie. À cet âge, l'affection se fait plus discrète mais reste toutefois fondamentale, surtout pour le soutenir dans sa quête d'indépendance.

