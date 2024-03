Voici les deux clefs pour vieillir en bonne santé

L'ESSENTIEL La France compte de plus en plus de personnes âgées.

Selon une nouvelle étude, l'activité physique et la méditation les aident à vieillir en bonne santé.

L'impact de ces deux éléments sur la santé des personnes âgées est visible sur le long terme.

Une nouvelle étude française vient de démontrer que la méditation et l’activité physique impactent positivement le bien-être de nos aînés. Ces résultats, publiés dans Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, proposent ainsi de nouvelles pistes pour accompagner un vieillissement en meilleure santé.

La recherche a été cordonnée par Julie Gonneaud, chercheuse au sein du laboratoire Physiopathologie et imagerie des maladies neurologiques (Inserm/Université de Caen Normandie), Olga Klimecki, chercheuse à l’Université de Jena (Allemagne) ainsi que Nathalie Marchant, chercheuse au University College London (Royaume-Uni).

Selon Natalie Marchant, "de plus en plus de personnes vivent jusqu’à un âge avancé. Il est donc crucial que nous trouvions des moyens de soutenir la santé mentale et physique des personnes qui vieillissent".

Méditation et activité physique : un impact à long terme sur les personnes âgées

Sa recherche a inclus 147 patients de cliniques spécialisées dans les troubles de la mémoire en France, en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni. Un groupe a suivi pendant huit semaines des cours de méditation, pendant que l’autre suivait des cours d’éducation à la santé. L’impact des interventions a été évalué par des tests sanguins, des évaluations cognitives et des questionnaires.

Les chercheuses et chercheurs ont observé que les participants ayant suivi la formation à la méditation de pleine conscience montraient une amélioration de leur "compassion envers eux-mêmes". Les participants ayant suivi la formation d’éducation à la santé montraient, eux, une augmentation de leur activité physique. Ces changements étaient toujours présents six mois plus tard.

"Le fait que ces améliorations semblent se maintenir après six mois de suivi suggère que ces nouvelles compétences et habitudes ont été intégrées dans la vie des participants", indiquent les auteurs de l’étude dans un communiqué de presse.

Méditation et activité physique : des interventions justifiées chez les personnes âgées

"Nos résultats constituent un premier pas encourageant vers la mise en place d’une intervention fondée sur la pleine conscience", estime par ailleurs Olga Klimecki.

Julie Gonneaud complète : "bien que l’activité physique ait été scientifiquement associée à une meilleure santé physique, cognitive et mentale, la manière de la promouvoir dans la vie quotidienne reste un défi". Elle conclut : "compte tenu de l’effet particulièrement délétère de la sédentarité sur la santé des populations vieillissantes, le fait de montrer que les programmes d’intervention en éducation à la santé peuvent renforcer l’engagement dans l’activité physique chez les personnes âgées est particulièrement prometteur".