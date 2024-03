Paul Alexander, “l’homme dans un poumon d’acier”, est mort à 78 ans

L'ESSENTIEL Paul Alexander, surnommé "l’homme dans un poumon d’acier" est mort à l'âge de 78 ans.

Il avait contracté la polio en 1952 alors qu'il était âgé de 6 ans. Cette maladie l'a paralysé du cou jusqu'à la tête. Il avait été placé dans une machine qui l'aidait à respirer.

La vaccination permet de prévenir cette maladie mortelle.

Paul Alexander, surnommé "l’homme dans un poumon d’acier", est mort à l'âge de 78 ans. Le décès de l’homme qui a vécu plus de 7 décennies dans une machine l’aidant à respirer a été annoncé le mardi 12 mars sur Facebook par son frère Philip.

Paul Alexander : plus de 70 ans dans un poumon d’acier

C’est en 1952, alors qu’il avait 6 ans, que Paul Alexander a contracté la poliomyélite. S’il a survécu à cette grave infection, elle l’a paralysé à partir du cou. Ses poumons ne fonctionnant plus, il avait alors été placé dans une machine – ou seule sa tête sortait – qui l’aidait à respirer.

Le Texan avait trouvé une technique lui permettant de respirer seul pendant "des périodes prolongées". Il contractait les muscles de sa gorge pour faire rentrer l’air dans ses poumons. Toutefois l’appareil lui restait indispensable. La machine lui a d'ailleurs permis de vivre une vie aussi normale que possible : il a suivi des études universitaires pour devenir avocat et a ensuite ouvert son propre cabinet. Il a également publié ses mémoire. Ayant passé plus de 70 ans dans la machine, il détenait le record du temps passé dans un “poumon d’acier”.

Ses proches n’ont pas précisé la cause de sa mort dans leur message, mais une vidéo récente postée sur le compte TikTok officiel de Paul Alexander indiquait qu’il avait contracté la Covid-19. Christopher Ulmer, l’organisateur d’une campagne de levée de fonds pour financer ses frais de santé, a écrit sur la page GoFundMe : “son histoire a voyagé loin et a eu une influence positive sur des personnes dans le monde entier”.

Poliomyélite : une maladie mortelle qui touche surtout les enfants

La poliomyélite est une maladie très contagieuse qui touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Elle est provoquée par un virus appelé poliovirus. Ce dernier s’introduit dans le système nerveux et peut causer des paralysies en quelques heures."Une paralysie irréversible (des jambes en général) survient chez une personne infectée sur 200 environ. Sans mesure palliative, entre 5 et 10 % des patients paralysés meurent par asphyxie du fait de la paralysie des muscles assurant la ventilation", précise l’Institut Pasteur.

S’il n’y a pas de traitement contre cette maladie, un vaccin antipoliomyélitique permet de la prévenir. Avant la vaccination, la polio touchait plus de 600.000 enfants par an dans le monde. 101 cas ont été recensés en 2015. "Tant qu’un seul enfant reste infecté, les enfants de tous les pays risquent de contracter la poliomyélite. Si la poliomyélite n’est pas éradiquée de ces derniers bastions, une résurgence de la maladie au niveau mondial est possible", prévient l’OMS qui porte l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP).