Près d'un enfant sur deux a des problèmes de vue

L'ESSENTIEL 44 % des enfants entre 0 et 12 ans présentent un ou plusieurs troubles de la vision, selon le baromètre de la santé visuelle.

21 % des parents interrogés déclarent que leur enfant est myope.

Selon des estimations, la moitié de la population mondiale pourrait être myope en 2050.

À l’occasion de la semaine nationale de la petite enfance qui se tiendra du 16 au 23 mars 2024, l'Association pour l'Amélioration de la Vue (AsnaV) a publié un baromètre de la santé visuelle. Ce dernier met en évidence que près d’un enfant sur deux a un problème de vue.

Vision : 44 % des enfants ont des problèmes de vue

Premier constat de l’enquête, 1.302 Français adultes dont 473 avaient des enfants : 44 % des 0-12 ans ont un ou plusieurs troubles de la vision.

"Or, cette période est particulièrement cruciale pour le développement de l'enfant dans lequel la vision joue un rôle essentiel. Elle doit lui permettre, entre autres, d'aborder les apprentissages avec les capacités visuelles nécessaires à sa réussite scolaire et, plus tard, son bien-être personnel et son avenir professionnel", souligne l’AsnaV dans un communiqué.

Par ailleurs, les parents ne sont à l’origine du dépistage de trouble visuel du petit que dans 16 % des cas. Ces derniers sont d’ailleurs mal informés sur la santé oculaire. Près de 6 parents sur 10 considèrent que la première visite chez l'ophtalmologiste n'est utile qu'à partir de quatre ans alors qu’il est recommandé qu’elle soit réalisée dans les trois premières années. "En théorie, chaque enfant doit, a minima, bénéficier de six dépistages visuels dans ses douze premières années, dont trois sont obligatoires au regard des codes de la Santé Publique et de l'Éducation. Ces dépistages sont essentiels afin de détecter et de corriger les problèmes de vue", rappelle l’association.

Myopie : les parents sont mal informés

Selon le sondage, 21 % des enfants sont myopes. Et ce chiffre risque de progresser au cours des années à venir. La société américaine d’ophtalmologie estime que la moitié de la population mondiale pourrait être myope en 2050. "D'après les scientifiques, la combinaison de deux facteurs expliquerait cette épidémie : le temps passé en vision de près et le manque d'exposition à la lumière du jour", précise le baromètre.

L’étude montre que la hausse des cas de myopie est méconnue. En effet, 55 % des parents de jeunes enfants interrogés ont confié ne pas être au courant. D’ailleurs, 72 % d’entre eux estiment ne pas être suffisamment informés sur ce trouble visuel et les moyens d’en freiner l’évolution.

"Le déploiement d'une campagne d'information institutionnelle permettrait pourtant de lutter efficacement contre le développement de cette épidémie puisqu'elle est déjà plébiscitée par 83 % des parents qui affirment qu'elle les inciterait volontiers à faire contrôler la vue de leur enfant", conclut l’AsnaV.