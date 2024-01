Hausse des infections oculaires : quelles sont les causes ?

L'ESSENTIEL Les infections oculaires touchent toutes les tuniques de l’œil. Les plus fréquentes sont la conjonctivite, la kératite, l’uvéite antérieure et la rétinite.

"Elles peuvent compromettre définitivement la fonction visuelle", selon le Pr Marc Labetoulle, ophtalmologue à l’hôpital Bicêtre.

Ces dernières années, ces maladies infectieuses de l’œil ont augmenté en raison des échanges internationaux, de la résistance aux antibiotiques, des changements environnementaux et climatiques.

"Elles touchent tous les âges !" C’est ce qu’a signalé le Pr Marc Labetoulle, ophtalmologue à l’hôpital Bicêtre et secrétaire général de la Société Française d'Ophtalmologie (SFO), en parlant des infections oculaires.

Les infections touchant les tissus impliqués dans la vision sont "potentiellement les plus graves"

Le 12 janvier dernier, durant une conférence de presse, il a rappelé que les maladies infectieuses peuvent toucher toutes les tuniques de l’œil. Les zones les plus affectées sont la conjonctive (conjonctivite), la cornée (kératite), l’iris (uvéite antérieure) et la rétine (rétinite). "Dans la liste des principales infections oculaires, on retrouve aussi la papillite (qui touche le nerf optique), la sclérite (sclère), l’hyalite (le vitré), la choroïdite (choroïde), la blépharite (les paupières) et la dacrocystite ou dacryoadénite (les voies lacrymales)", a énuméré le spécialiste.

Selon l’ophtalmologue, les infections, qui sont "potentiellement les plus graves", sont celles qui touchent les tissus directement impliqués dans la vision (soit la cornée, le vitré, la rétine et le nerf optique). "Elles peuvent compromettre définitivement la fonction visuelle. Mais, toutes les infections peuvent entraîner des conséquences sévères, mais de façon indirecte, en altérant les tissus plus nobles."

Infections oculaires : l’antibiorésistance, les changements environnementaux et climatiques en cause

Ces dernières années, les professionnels de santé ont observé une hausse des cas d’infections oculaires dans le monde. "Cela est lié aux échanges internationaux, soit la facilité à circuler d’un pays à un autre, à la résistance aux antibiotiques, les changements environnementaux et climatiques, qui augmentent le risque de pathologies infectieuses oculaires dans certaines régions jusqu’alors épargnées", a expliqué le Pr Marc Labetoulle.

Pour traiter ces maladies infectieuses de l’œil, trois options sont possibles. "Il existe les traitements curatifs composés d’antibiotiques, antiviraux, antifongiques et antiparasitaires. On peut aussi avoir recours aux adjuvants comme les stéroïdes, anti-VEGF, anti-glaucomateux, cicatrisants et les techniques chirurgicales. Il y a également les traitements préventifs qui peuvent être pharmacologiques ou vaccinaux", a-t-il poursuivi.

Afin de lutter contre les infections oculaires, les spécialistes mettent leurs espoirs sur de nombreuses pistes qui s’ouvrent, notamment l’intelligence artificielle pour l’aide au diagnostic et les choix thérapeutiques, le développement d’outils diagnostiques de plus en plus efficaces et rapides ou la conception d’outils contre les effets secondaires des pathologies infectieuses.