Strabisme : «Ce trouble visuel peut entraîner un manque de confiance en soi»

L'ESSENTIEL Le strabisme est un trouble visuel qui touche 4 % de la population, notamment les enfants.

"Dans notre société où l’image est de plus en plus importante, ce trouble visuel peut entraîner des troubles du développement de la personnalité, des difficultés relationnelles."

En cas d’une vision double ou d’une déviation inesthétique, la chirurgie, qui est prise en charge par la Sécurité sociale, est recommandée chez les adultes.

"En France, 4 % de la population, notamment les enfants, souffre de strabisme. Pour rappel, il s’agit, au sens large, d’un désalignement des axes visuels. En clair, un des deux yeux n’est pas droit", rappelle le Dr François Audren, ophtalmologue à l'Hôpital Fondation Rothschild et secrétaire général adjoint de la Société Française d'Ophtalmologie (SFO).

Le strabisme provoque une amblyopie chez les enfants et une diplopie chez les adultes

Lors d’une conférence de presse, ce 12 janvier, il explique que chez les enfants strabiques, si l’œil dérivé n’est pas assez stimulé, une amblyopie, à savoir une baisse visuelle, survient. Chez les adultes ayant les yeux droits auparavant, le strabisme provoque une diplopie, à savoir une vision double, car "la plasticité du cerveau n’est plus la même à cet âge". En effet, contrairement au cerveau des tout-petits qui est capable de s’adapter et de neutraliser la double image, celui des adultes ne peut plus unifier les images des deux yeux qui ne sont plus alignés.

Selon le spécialiste, un trouble développemental des commandes cérébrales de l’alignement des yeux peut être responsable d’un strabisme chez les enfants. "Chez l’adulte, on rencontre des strabismes présents depuis l’enfance et qui ont pu éventuellement évoluer, ainsi que des strabismes qui peuvent être nouvellement acquis à tous les âges", ajoute-t-il. Les causes de ce trouble visuel à l’âge adulte sont nombreuses : "un traumatisme, une atteinte microvasculaire, un excès de peau au niveau de la paupière, une inflammation liée à une thyroïde ou encore une myopie".

Confiance en soi, interactions sociales : le strabisme "est un réel handicap et peut être mal vécu"

À l’âge adulte, ce défaut de parallélisme des yeux peut occasionner une perte d’autonomie, des chutes ou une impossibilité de conduire. Il peut aussi avoir un retentissement psychosocial. "Depuis 20 ans, la recherche s’est beaucoup penchée sur la question. Les résultats montrent que le strabisme est un réel handicap et peut être mal vécu. En effet, dans notre société où l’image est de plus en plus importante, ce trouble visuel peut entraîner un manque de confiance en soi et d’estime de soi, des troubles du développement de la personnalité, des difficultés relationnelles avec son entourage professionnel ou personnel", signale le Dr François Audren.

Il estime que cet impact sur la qualité de vie des enfants ou des adultes strabiques justifie le recours à des traitements. La prise en charge de ce désalignement des axes visuels repose sur une correction optique, soit des lunettes, souvent mesurée à l’aide d’un collyre cycloplégique. Elle permet d’assurer la meilleure vision possible et peut réduire le strabisme dans certains cas, surtout chez les enfants. Si la correction ne s’avère pas efficace, il convient de se tourner vers la chirurgie pour aligner les yeux.

Strabisme : "La chirurgie est fonctionnelle et esthétique"

"Chez les enfants, l’intervention, qui est réalisée sous anesthésie générale et avec des conditions contraignantes, est recommandée en moyenne ou grande section, soit avant l’entrée au CP où le risque de subir des moqueries est élevé. Chez les adultes, elle est indiquée en raison d’une vision double ou d’une déviation inesthétique. Car oui, la chirurgie est fonctionnelle et esthétique. Ainsi, elle est prise en charge par la Sécurité sociale. Peu de patients le savent et subissent les conséquences psychosociales du strabisme alors qu’ils peuvent se faire opérer", spécifie l’ophtalmologue.