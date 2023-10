Santé oculaire : ce fruit d'automne protègerait vos yeux

L'ESSENTIEL Le stress oxydatif est considéré comme l’un des principaux facteurs de risque des maladies oculaires.

Des niveaux élevés de produits finaux de glycation avancée (AGE) peuvent aussi augmenter les risques de maladies oculaires.

Les antioxydants présents dans le raisin permettraient de prévenir les maladies oculaires en raison de leur action sur le stress oxydatif et les niveaux des produits finaux de glycation avancée.

Source abondante de fibres douces, d'eau et de potassium… Le raisin est un véritable allié santé, qui facilite le transit et participe à l’évacuation des déchets de l’organisme. Outre ses vertus détox et laxatives, ce fruit contient également de nombreux antioxydants luttant contre le vieillissement cellulaire.

Consommer régulièrement des raisins préserverait la santé oculaire

D’après une récente étude publiée dans Food & Function, la consommation de raisins pendant 16 semaines permettrait d’améliorer les principaux marqueurs de la santé oculaire chez les personnes âgées.

Le stress oxydatif, c’est-à-dire le déséquilibre entre la production de radicaux libres et la quantité d’antioxydants disponibles et utilisables par l’organisme, est l’un des principaux facteurs de risque de maladies oculaires. Des niveaux élevés de produits finaux de glycation avancée (AGE) peuvent aussi favoriser leur apparition, car ils endommagent les composants vasculaires de la rétine, altèrent les fonctions cellulaires et entraînent un stress oxydatif.

Comme l’ont expliqué les scientifiques, les raisins ont une puissante action antioxydante, qui permet de réduire le stress oxydatif et inhiber les effets des AGE. Dans leurs travaux, ils ont donc analysé les effets d’une consommation régulière de raisins sur la santé oculaire.

Les bienfaits des antioxydants sur les yeux

Pour les besoins de cette recherche, 34 personnes âgées vivant à Singapour ont consommé l’équivalent d’une tasse et demie de raisins par jour ou un placebo pendant 16 semaines.

Résultats : une augmentation significative de la densité optique des pigments maculaires, qui aident à protéger la macula de la lumière bleue et des radicaux libres, a été constatée dans le groupe ayant consommé des raisins tandis qu’une augmentation des AGE nocifs a été observée dans le groupe témoin. Manger régulièrement ces fruits aurait également des effets bénéfiques sur la capacité antioxydante du plasma et la teneur totale en polyphénols.