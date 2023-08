De l'huile de ricin dans les yeux : cette nouvelle tendance inquiète les ophtalmologues

L'ESSENTIEL L’huile de ricin est régulièrement préconisée pour favoriser la pousse des cheveux.

Sur TikTok, des influenceurs ont affirmé que l’huile de ricin pourrait améliorer les troubles de la vue.

Cette nouvelle tendance est cependant très dangereuse.

Très préconisée en beauté et en santé, l’huile de ricin détient de nombreux bienfaits, en particulier au niveau de la peau et du cuir chevelu. Surnommée "l'huile du poil", elle est notamment utilisée pour son action fortifiante et nourrissante sur les cheveux, la barbe, les sourcils et les cils. Ce produit naturel est également est connu aussi pour booster la pousse des cheveux, en agissant sur la micro-circulation au niveau du cuir chevelu.

L’huile de ricin dans les yeux, une nouvelle pratique dangereuse

Sur TikTok, une nouvelle technique d’utilisation de l’huile de ricin est prônée par de nombreux influenceurs. Ces derniers pressent des graines du ricin, afin de fabriquer une huile qu’ils s’appliquent ensuite sur les paupières. Cette recette "miracle" pourrait, soi-disant, améliorer la vue et atténuer les troubles visuels. Un utilisateur du réseau social a affirmé qu'elle "serait bénéfique pour les yeux, car elle améliore la circulation sanguine" et qu’elle restaurait ainsi la vision.

Une influenceuse, suivie par 289.000 abonnés, a également assuré qu'elle n’avait plus aussi souvent besoin de porter de lunettes pour lire après avoir appliqué de l’huile de ricin sur ses paupières pendant deux semaines.

Ces propos ne sont pas soutenus par les professionnels de santé. Cet usage inquiète même de nombreux ophtalmologues.

Troubles oculaires : les médicaments ne peuvent pas être remplacés par de l’huile de ricin

Dans une interview accordée à la NBC, le Dr Ashley Brissette, porte-parole de l’Académie américaine d’ophtalmologie et professeure adjointe à la Weill Cornell Medicine de New York (États-Unis), a rappelé que l’huile de ricin n'est pas une alternative aux médicaments prescrits pour les troubles visuels. "Ignorer les médicaments contre le glaucome, par exemple, peut entraîner une perte de vision permanente (…) De même, attendre de voir si l’huile de ricin améliore la cataracte au lieu d’opter pour une intervention chirurgicale opportune pourrait la rendre plus difficile à enlever et augmenter le risque de complications chirurgicales", a-t-elle prévenu.

D’après le Dr Serge Doan, ophtalmologue à Paris, l’huile de ricin n'a aucun effet sur l’œil comme elle est posée sur la paupière. "Si on raisonne, l'huile n'agit pas à l'intérieur de l'œil. Elle reste à la surface de l'œil. Il n'y a donc aucune raison que ça corrige la cataracte (une opacification du cristallin de l'œil liée au vieillissement, NDLR) ou que cela améliore la vue", a noté le spécialiste interrogé par BFMTV. Ce dernier a spécifié que l’huile de ricin est un ingrédient parfois présent dans des gouttes ophtalmiques, qui préviennent la sécheresse oculaire. Mais, elle est "utilisée comme véhicule pour diluer des molécules qui se dissolvent dans l’huile" et préparée de manière "stérile, avec une utilisation très codifiée, sur prescription" à la différence de la recette partagée massivement sur TikTok.