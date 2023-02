Cataracte : 1.000 opérations ont été financées par le Youtubeur MrBeast

L'ESSENTIEL Le cristallin est une lentille ronde, convexe des deux côtés, transparente, située dans le globe oculaire derrière l'iris et la pupille.

Dans le cadre de la chirurgie, la personne arrive le matin, est opérée et peut sortir le jour même, si elle est accompagnée.

"1 000 aveugles voient pour la première fois". C’est ainsi que s’intitule la vidéo de MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, publiée sur sa chaîne Youtube le 28 janvier. Dans cette dernière, il revient sur le défi qu’il s’est lancé : aider 1.000 personnes atteintes de la cataracte à se soigner gratuitement. Pour rappel, ce trouble oculaire se caractérise par une opacification du cristallin de l’œil, qui est principalement associée au vieillissement. Lorsque la cataracte évolue et qu'elle n'est pas traitée chirurgicalement, elle entraîne une baisse progressive et irréversible de la vision.

"La moitié des cas de cécité ont besoin d’une opération de 10 minutes"

C’est pourquoi le Youtubeur américain, suivi par 131 millions d’abonnés, a décidé de rechercher des adultes touchés par cette maladie, de payer leurs frais médicaux, qui sont onéreux, et leur permettre de retrouver la vue. "La moitié des cas de cécité dans le monde sont des personnes qui ont besoin d’une opération de dix minutes", dit-il dans la vidéo. Celle-ci a été visionnée plus de 60 millions de fois en quelques jours et a permis de récolter plus de 350.000 dollars. Cette somme a aidé à financer l’intervention chirurgicale de 40 adultes le premier jour. Les frais d’autres opérations réalisées au Brésil en Jamaïque, en Indonésie, au Kenya ou encore au Honduras vont également être payés. "Je voulais offrir ce cadeau à autant de gens que possible", a déclaré le vidéaste.

Cataracte : la chirurgie est envisagée dans 3 situations

L’opération, pratiquée sous anesthésie locale, vise à extraire le cristallin opacifié et le remplacer par une lentille artificielle équivalente. Si les deux yeux sont atteints, un œil est d’abord opéré, puis le deuxième quelques semaines plus tard. Selon l’Assurance maladie, cet acte médical est proposé lorsque la fonction visuelle ne satisfait plus les besoins du patient et affecte son mode de vie. Elle est aussi envisagée quand la cataracte ne permet plus à l'ophtalmologue d'examiner le fond d'œil et également en prévention des complications causées par ce trouble. "La chirurgie n'est effectuée qu'avec le consentement de la personne et en l'absence de contre-indications médicales", peut-on lire sur le site. Chez la plupart des malades, la vue s'améliore immédiatement. Toutefois, dans certains cas, il peut s'écouler quelque temps avant que le résultat ne soit visible.