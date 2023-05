Glaucome : une patiente retrouve la vue grâce à un placebo

L'ESSENTIEL Depuis 12 ans, Lynley Hood, une autrice âgée de 80 ans, est atteinte du glaucome et vivait avec une vision réduite.

Au cours d’une étude sur les effets de la stimulation cérébrale sur la douleur chronique, elle était dans le groupe placebo et a reçu du courant à travers son cuir chevelu.

Après quatre semaines, sa vue s’est améliorée régulièrement et a été restaurée à près de 100 %.

"Le mot 'miracle' n'est pas très utilisé en science, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Il s’agit d’un miracle accidentel." C’est ce qu’a déclaré, au journal Otago Daily Times, le Dr Divya Adhia, qui a mené un essai clinique afin d’examiner les effets de la stimulation cérébrale sur la douleur chronique. Parmi les volontaires de cette étude, il y avait une autrice néo-zélandaise, âgée de 80 ans, Lynley Hood. Elle est atteinte du glaucome, qui est la principale cause de cécité dans le monde, et vivait avec une vision réduite. La patiente avait décidé de participer à l’essai clinique, car elle souffre de douleurs lombaires très handicapantes depuis qu’elle s'est fracturé le bassin lors d'une chute en 2020.

Un placebo lui permet de retrouver progressivement sa vue

Dans le cadre des travaux, une partie des personnes recevaient une stimulation électrique dans le cerveau durant cinq jours par semaine pendant un mois. Quant au groupe placebo, dans lequel faisait partie Lynley Hood, les adultes ont reçu du courant à travers son cuir chevelu. Au bout de quatre semaines, la patiente a été surprise de constater que sa vue s'était améliorée progressivement et avait été restaurée à près de 100 %.

"Les cellules de ma rétine envoyaient toute une série de messages le long de mon nerf optique"

"Au début, je pensais que c’était mon imagination. Les chercheurs disposent d'un équipement tellement rapide qu'ils pouvaient suivre chaque milliseconde du courant, qui traversait mon cuir chevelu et pénétrait dans mes yeux. Il a montré que les cellules de ma rétine disaient 'hé, il se passe quelque chose' et envoyaient toute une série de messages le long de mon nerf optique jusqu'aux parties de mon cerveau qui créent des images, des mots et des couleurs à partir de messages électriques", a expliqué l’octogénaire qui habite à Dunedin.

"Ce n'était pas le résultat escompté, mais voir que mes recherches ont eu un impact sur les gens est vraiment miraculeux", a précisé Dr Divya Adhia. Désormais, elle veut mener une autre étue sur la douleur chronique qui examinerait comment cela s'est produit et comment cela pourrait être utilisé pour améliorer la vision réduite chez d'autres personnes.