Mélanome : fumer du tabac augmente les risques d'en mourir

L'ESSENTIEL En France, le nombre de nouveaux cas de mélanome augmente de 2 % par an.

Fumer du tabac augmente les risques de mourir d’un mélanome, selon une nouvelle étude.

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique JAMA, fumer augmente les risques de mourir d’un cancer de la peau (aussi appelé "mélanome").

"Notre objectif était d’évaluer l'association entre le tabagisme et la survie chez les patients atteints d'un mélanome cutané à un stade précoce", expliquent les auteurs de l’enquête au début de leur rapport.

Tabac : les fumeurs ont plus de risques de décéder d’un mélanome

Leur cohorte était constituée de 6.279 patients dans la cinquantaine, tous atteints d’un mélanome. 1.077 fumaient, 1.694 étaient d’anciens consommateurs de tabac et 3.508 n’y avaient jamais touché. Les individus ont été suivis pendant 78 mois.

Après analyse des données, les chercheurs ont constaté que les fumeurs avaient plus de risques de décéder d’un mélanome que les anciens consommateurs ou ceux n’ayant jamais touché au tabac. "Fumer 20 cigarettes ou plus par jour a été associé à un doublement du risque de décès chez les patients atteints de mélanome", précisent les scientifiques. "Ces résultats indiquent également que le tabagisme au moment du diagnostic du mélanome est associé à une augmentation des métastases ganglionnaires", concluent-ils.

En France, le tabac est la première cause de mortalité évitable

Le mélanome se place au sixième rang des cancers les plus fréquents. En France, le nombre de nouveaux cas (incidence) augmente de 2 % par an, et ce, malgré les campagnes de prévention.



"Les progrès thérapeutiques, avec notamment l'arrivée de l'immunothérapie, ont permis d'améliorer la survie des personnes atteintes de nombreux cancers dont le mélanome, avec une évolution pouvant être qualifiée de fulgurante entre 2010 et 2015 pour ce dernier", précise l’Académie nationale de médecine.



Les Français sont toujours près de 12 millions à consommer du tabac, même si près de 6 fumeurs quotidiens sur 10 souhaitent arrêter. Les niveaux d'usage restent nettement plus élevés chez les personnes les moins diplômées et/ou au chômage.



"En France, le tabac est la première cause de mortalité évitable. Dans les faits, le nombre de fumeurs stagne. Après avoir soutenu les collectivités dans la mise en place des Espaces sans tabac, nous sommes aujourd’hui ravis de voir cette mesure se généraliser et pleinement mobilisés pour accompagner sa mise en place sur l’ensemble des territoires", expliquait Daniel Nizri, président de la Ligue contre le cancer en novembre dernier.