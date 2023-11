L'ESSENTIEL Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a annoncé le 28 novembre un nouveau programme national de lutte contre le tabac pour les années 2023 à 2027.

La Ligue contre le cancer valide ce nouveau plan anti-tabac mais en demande plus concernant les puffs.

Tous les ans, le tabac est responsable de 75 000 décès en France, dont 45 000 par cancers.

La Ligue contre le cancer salue le nouveau plan anti-tabac tout en demandant aux autorités sanitaires d’aller plus loin sur les puffs.

Que contient de nouveau plan anti-tabac d'Aurélien Rousseau ?

Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a annoncé le 28 novembre un nouveau programme national de lutte contre le tabac pour les années 2023 à 2027 placé sous le signe d’un renforcement de la fiscalité et des interdictions entourant le tabac. Avec une hausse progressive des prix du tabac (qui passeront à 12 euros le paquet en 2025) et l’interdiction de fumer sur l’ensemble des plages, dans tous les parcs, forêts et abords de certains lieux publics comme les établissements scolaires, "le sans tabac sera désormais la norme", a-t-il annoncé.



Une décision saluée par la Ligue contre le cancer, qui défend cette mesure depuis de nombreuses années et qui est à l’origine des labels "Espace sans tabac" et "Plages sans tabac".

La Ligue contre le cancer salue le nouveau plan anti-tabac

"Dénormaliser l’usage du tabac, sensibiliser les plus jeunes et protéger la santé de tous sont les étapes incontournables pour atteindre l’objectif que la Ligue contre le cancer défend, à savoir parvenir en 2030 à une génération sans tabac", peut-on lire dans un communiqué de presse.



"En France, le tabac est la première cause de mortalité évitable. Dans les faits, le nombre de fumeurs stagne : si nous voulons le faire diminuer, et en particulier éviter que les plus jeunes ne commencent à fumer, il était urgent d’agir à grande échelle et de généraliser l’interdiction de fumer dans les espaces qui accueillent du public, et notamment aux abords des écoles et dans les parcs fréquentés par des enfants. Après avoir encouragé et soutenu les collectivités dans la mise en place des Espaces sans tabac, nous sommes aujourd’hui ravis de voir cette mesure se généraliser et pleinement mobilisés pour accompagner sa mise en place sur l’ensemble des territoires", commente également Daniel Nizri, président de la Ligue contre le cancer.

Nouveau plan anti-tabac : la Ligue contre le cancer en demande plus concernant les puffs

Seule ombre au tableau : la Ligue contre le cancer en demande plus concernant les puffs. "Les cigarettes électroniques jetables ou « puffs » sont des cigarettes électroniques prêtes à l’emploi, préremplies avec une batterie préchargée, dont le marketing est agressivement dirigé vers les mineurs, notamment grâce à une offre d’arômes très diversifiée", déplorent les militants. "Son utilisation augmente les risques de développer une inflammation des voies respiratoires et d’affecter le développement cérébral des plus jeunes. Le taux de nicotine est assez élevé pour créer une forte dépendance et peut constituer une porte d’entrée vers le tabagisme. Par ailleurs, ces dispositifs sont composés de plastique et d’une batterie non-amovible au lithium, ce qui représente un danger immédiat et à long terme pour l’environnement", ajoutent-ils. "Il est urgent que, dans un objectif de santé publique et de protection environnementale, la France interdise la production et la vente de tels dispositifs", affirment-ils.

Le tabac est responsable de 75.000 décès en France tous les ans

Après une baisse d’ampleur pendant plusieurs années suite à la mise en œuvre des deux programmes publics de réduction du tabagisme, la prévalence de ce phénomène se stabilise en France, en augmentant même depuis 2019 chez les femmes et les personnes les moins diplômées.

Tous les ans, le tabac est responsable de 75.000 décès en France, dont 45.000 par cancers. "Impliqué dans le développement de 17 localisations différentes de cancers et dans 8 cas de cancer du poumon sur 10, le tabagisme reste le premier facteur de risque évitable de cancer", rappelle la Ligue contre le cancer en conclusion.