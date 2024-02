Vous cherchez l'amour ? Trouver d’abord un but à votre vie

L'ESSENTIEL Dans une étude, les personnes dont les profils affichent des objectifs précis de vie ont été mieux notées.

Les participants ont donné de meilleures notes aux profils qui partagent le même but dans la vie qu’eux.

Les profils mettant en avant des objectifs financiers attiraient moins les volontaires.

Si vous avez récemment éprouvé des difficultés pour faire des rencontres amoureuses, il peut être bénéfique de vous concentrer d’abord sur votre développement personnel et trouver de nouveaux objectifs de vie. C’est ce qu’ont révélé de l'université Washington à St. Louis (États-Unis) dans une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue International Journal of Applied Positive Psychology.

4 types d’objectifs mis en avant par des faux profils créés sur des sites de rencontres

"Des recherches ont montré que les personnes ayant un but dans la vie sont plus satisfaites, plus engagées et plus investies dans leurs relations amoureuses. Cependant, les mécanismes entre les résultats positifs des relations et le fait de se sentir utile ne sont pas encore clairs", ont-ils écrit. Afin de mieux comprendre comment le fait d’avoir des objectifs précis peut influencer l'évaluation par les autres des profils sur les applications de rencontres, les scientifiques ont recruté 119 personnes.

Dans le cadre des travaux, l’équipe s’est concentrée sur quatre catégories de "but dans la vie" : l'orientation prosociale, l'orientation relationnelle, l'orientation financière et l'orientation créative. L'orientation prosociale désigne une personne dont les objectifs sont liés à l'aide aux autres, l'orientation relationnelle désigne des objectifs centrés sur la famille et la recherche d'un partenaire, l'orientation financière désigne des objectifs liés à la sécurité financière et l'orientation créative désigne des objectifs axés sur la créativité et l'originalité.

Pour l’intervention, les auteurs ont créé quatre profils correspondant à chaque catégorie, ainsi que cinq profils n'indiquant aucun objectif. Ensuite, les participants ont chacun lu et classé les neuf faux profils en fonction de divers critères d’attirance.

Amour : avoir des objectifs précis vous rendrait plus attirant

D’après l’étude, les personnes dont les profils affichent des objectifs précis ont été mieux notées que celles dont les profils n'affichent aucun but dans la vie. Dans le détail, les volontaires ont également attribué une note plus élevée aux profils qui partagent la même orientation qu’eux. En revanche, les chercheurs ont constaté que le fait d’avoir une orientation financière pourrait rebuter les adultes, à moins qu’ils ne soient eux aussi motivés sur le plan financier.